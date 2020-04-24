فيسبوك تطلق أداة ماسنجر روم “Messenger Room” لمكالمات فيديو تضم أكثر من 50 شخص

أداة ماسنجر روم تتيح لمستخدمي المنصة من إجراء مكالمات فيديو تضم أكثر من 50 مشارك عبر إنشاء غرف خاصة بالدردشة المرئية

في ظل التنافس القائم بين منصات الدرشة ومكالمات الفيديو التي أصبحت أمراً لاغنى عنه في وقتنا الراهن؛ أعلنت فيس بوك اليوم ببث مباشر لرئسيها التنفيذي مارك زوكيربيرج عن حزمة أداوت جديدة لتوسيع قدرة منصتها بمكالمات فيديو قادرة على استيعاب عدد أكبر من المشاركين.

وكانت أولى تلك الأدوات التي أعلن زوكيربيرج هي Messenger Room “ماسنجر روم” والتي تتيح إجراء مكالمات فيديو افتراضية بين الأصدقاء من أي مكان وبعدد يفوق 50 مشاركاً.

حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت فيس بوك برفع عدد المشاركين في مكالمات الفيديو عبر واتساب من 4 إلى 8 وكذلك إضافة ميزة مكالمات الفيديو لتطبيقها Facebook Dating مع إضافة مزايا جديدة للبث المباشر عبر منصتها الرئيسية فيس بوك وكذلك إنستجرام.

وبالرجوع للميزة الرئيسية التي ركزت عليها المنصة بشكل أكبر خلال الإعلان وهي ماسنحر روم؛ فإنها ستكون متوفرة خلال الأسابيع القادمة في الولايات المتحدة بحيث تسمح لمكالمات جماعية لأكثر من 50 شخص.

بحيث يكون الخيار بيد منشئ غرفة الدرشة بترك الغرفة مفتوحة لجميع الأصدقاء أو يجعلها مغلقة لمنع أي ضيف من خارج الدائرة المراد الدردشة معها من الانضمام؛ بحيث يمكن الاستفادة من أدة ماسنجر روم وإنشاء الغرفة من خلال أيفونة متواجدة في المنسحر نفسه أو عن طريق فيس بوك.

مع تصريح فيس بوك بأن غرفة الماسنجر ستأتي للرسائل المباشرة في انستجرام أيضاً بالإضافة لتطبيق واتساب وكذلك لفيس بوك بورتال، مما يعني أن امتلاك حساب فيس بوك لن يكون عائقاً أما الانضمام لغرف مكالمات الفيديو عبر الميزة الجديدة.

فيما قالت فيس بوك بأن الادة ستبدأ بالتوفر في تطبيق فسب بوك ماسنجر بداية من اليوم في كافة الدول التي تعمل فيها المنصة؛ فيما سيتم تضمينها داخل تطبيق فيس بوك في بعض الدول لم يتم تحديدها بالضبط بداية من اليوم وفي باقي الدول خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر

The Verge