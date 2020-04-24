جوجل ستحذّرك إذا كانت نتائج البحث ضعيفة الجودة

بالرغم من خبرة جوجل الكبيرة في مجال البحث، واستخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين النتائج، لكن دائماً هناك عمليات بحث جديدة لم يقم بها أحد من قبل، وتواجه أحياناً نتائج بحث غير مرتبطة بما تبحث عنه فعلاً، وهنا جوجل ستخبرك بذلك لتحاول إعادة البحث بكلمات مفتاحية جديدة.

بدءاً من اليوم ستعرض جوجل رسالة لتخبر المستخدم أن نتائج البحث التي ظهرت له ليست جيدة كفاية وذلك عندما تكون ثقتها ضعيفة بالنتائج التي توصلت إليها. هذا لا يعني أنها لن تعرض أية نتائج، أنما تحذر المستخدم بأن جودة النتائج ليست بأفضل حال.

ولا تكتفي جوجل بالتحذير من ضعف النتائج، بل تقدم لك نصائح حول كيفية تحسين ذلك مثل استخدام كلمات مفتاحية أخرى وحتى اعتماد طريقة بحث مختلفة مثل التخلي عن علامتي التنصيص.

على الرغم من أن جوجل نفسها ترى أنك لن تشاهد هذا التحذير كثيراً، لكنها تبقى خطوة جيدة لتمييز النتائج عالية الجودة والعلاقة بما تبحث عنه، والنتائج الضعيفة حتى تعيد عملية البحث.