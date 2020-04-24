إل جي تحدد السابع من مايو المقبل موعداً للكشف عن هاتفها الجديد Velvet

أعلنت شركة إل جي اليوم بأنها نها ستكشف عن هاتفها الرائد من سلسلة Velvet الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت العاصمة الكورية سول في 7 مايو المقبل؛ أي ما يوافق الساعة الرابعة صباحاً بتوفيت مكة المكرمة.

الشركة الكورية قامت قبل بضعة أيام بالكشف عن تصميم الهاتف عبر فيديو تشويقي حمل نظرة عامة على النهج الجديد الذي اتبعته الشركة في تصميم سلسلة Velvet والتي على ما يبدو ستقدمها للمنافسة في الصفوف الأولى في سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية اتصال 5G.

إل جي Velvet القادم سيأتي بنظام كاميرا خلفية ثلاثي حيث تتوزع العدسات بشكل عمودي جميل مع تباين في حجم العدسات الثلاث؛ التي لم يتم الإشارة لمواصفتها بعد سواء في الفيديو الدعائي السابق ولا حتى في فيديو تحديد موعد الكشف.

لكن ما كان واضحاً هو إشارة إلى جي بأن هاتفها القادم سيعمل بمعالج سنابدراجون 765 مدعم بمودم 5G مما يعني أن الهاتف أقرب للهواتف المتوسطة من نفس الفئة منها للهواتف الراقية لدى المنافسين والتي تعمل بغالبيتها بأخر إصدار من معالجات كوالكوم وهو سنابدراجون 865.

الهاتف كما هو ظاهر من الإعلان سيأتي بتشكيلة متنوعة من الألوان تشمل الأبيض والرمادي والأخضر والتدرج الأرجواني؛ أما بخصوص التفاصيل الأخرى المتعلقة بسعر الهاتف ومواصفاته الداخلية كذاكرة التخزين والذاكرة العشوائية ومواصفات الشاشة ودعمه للتقنيات المضافة؛ فلا يسعنا إلا انتظار الكشف الرسمي من الشركة الكورية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

المصدر

LG