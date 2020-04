منصة تويتر تختبر طريقة جديدة لمتابعة وإحصاء الكوت تويت

تعمل شركة توتير على اختبار خاصية جديدة على تطبيقها الاحتماعي عبر توفير خيار سيتح للمستخدم إمكانية احصاء عدد المرات التي تم فيها إعادة تغريد إحدى تغريداته مصحوبة بتعليق أو ما يسمى “كوت تويت”.

الاختبار الجديد للخاصية تم الإشارة إليه من موقع The Verge عبر لقطات لشاشة التطبيق لدى أحد المستخدمين التي أظهرت الميزة التجريبية حيث يظهر في لوحة التغريدة عدد مرات إعادة التغريد بتعليق ومن دون تعليق:

can confirm as well, but i’m seeing a slightly different UI pic.twitter.com/UCsE2AH9GL

