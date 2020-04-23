رسميًا متصفّح Vivaldi على أندرويد يخرج من مرحلته التجريبية “بيتا”

أعلن القائمون عن متصفّح Vivaldi بإطلاق إصدار مستقر من المتصفّح على نظام التشغيل أندرويد.

في شهر سبتمبر من العام الماضي، تم الإعلان عن إطلاق متصفّح Vivaldi على متجر جوجل بلاي، وعلى الرغم من أن المتصفّح كان مستقرًا لحد كبير، إلّا أنه كان متاح كإصدار تجريبي من على المتجر، الآن أعلن القائمون عنه بإطلاق إصدار مستقر وذلك على أندرويد، ويُعدّ متصفّح Vivaldi أكثر المتصفّحات تخصيصًا والذي يعتمد على كروميوم.

عمومًا وبالإضافة إلى هذا الإعلان، تم استكمال الجزء الأكبر من المميزات التي تمت مشاهدتها في النسخ التجريبية السابقة، على رأسها شريط علامات التبويب في الأعلى والتي تُشبه إلى حد كبير شريط علامات سطح المكتب، كذلك خصائص حظر الإعلانات وحظر التتبع المُدمج في المتصفّح والمزيد.

فيما يخص الميزة الأبرز، وهي علامات التبويب الشبيهة لسطح المكتب، حيث أن هذه الميزة بالذات مفيدة بشكل لا يُصدق، وذلك من خلال أخذ نظرة عامة على علامات التبويب المفتوحة دون النقر على مفتاح التحويل الذي لا يزال موجودًا، مع الإشارة انك تستطيع إلغاء تمكينه من الإعدادات، وهذا طبعًا يوفّر مساحة إضافية، مع إمكانية إخفاء شريط حالة النظام أيضًا.

أما فيما يتعلق بالمزايا الأخرى، فسوف يعتمد Vivaldi في إيقاف الإعلانات وحظر التتبع افتراضيًا على DuckDuckGo Tracker Radar، مع إمكانية التعديل على أساس كل موقع ويب عن طريق رمز الدرع الموجود في شريط العناوين، ومن المميزات الاخرى، كلٍ من ميزة تدوين الملاحظات والسكرين شوت الطويل والمزامنة ودعم لمحركات بحث مختلفة، والاهم من ذلك الدعم الكامل للوضع المظلم ووضع سطح المكتب.

أخيرًا، هناك المزيد من المميزات التي أدعها لتكتشفها بنفسك، ونحن بدورنا إذ ننصح على الأقل بتجربة هذا المتصفّح المجاني، فربما تجده الأكثر تماشيًا مع نفسك، ولتحميله انتقل إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من أسفل.

تحميل متصفّح Vivaldi على أندرويد.

المصدر:

Vivaldi.