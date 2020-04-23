جديد التطبيقات: Screen On لإبقاء شاشة هاتفك الأندرويد قيد التشغيل

Screen On أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي ومهمته الرئيسية تنشيط شاشة أجهزة أندرويد لحين نية الإغلاق.

ليست الفكرة جديدة، وهي جعل شاشة أندرويد نشطة في حالة عدم تصفّح الهاتف، وعلى الرغم من أن هذا الإعداد متاح افتراضيًا لعدد كبير من الهواتف، إلّا أن البعض يُفضّل التطبيقات للتعامل معه، Screen On أحد أحدث هذه التطبيقات، حيث معه يتم ضبط الشاشة لتظل قيد التشغيل، وهو مفيد جدًا عندما يتعلق الأمر بقراءة الأخبار والمقالات وما إلى ذلك.

والرائع في هذا التطبيق أنه يحافظ على الشاشة نشطة فقط للتطبيقات التي تم تحديدها لهذا الغرض، وليس كما هو الحال مع الإعداد الافتراضي، بالتالي فهو صديق لمورد البطارية، ولإيقاف الشاشة بكل بساطة يمكن الضغط على زر تشغيل وإيقاف الشاشة.

من ناحيته أيضًا، أشار القائمون عن تطبيق Screen On بأنه قد لا يعمل على بعض الأجهزة، على سبيل المثال معظم هواتف شركة شاومي، كون أن هذه الهواتف لا تسمح لأي تطبيق بالتحكم في إعدادات الشاشة عليها.

أخيرًا، هذا تطبيق وللأسف الشديد غير متاح بشكل مجاني، حيث أنه متاح للتحميل بسعر 0.99$، وبدون أي إعلانات أو أي مشتريات داخلية، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث للاستفادة منه.

تحميل تطبيق Screen On على نظام أندرويد