تطبيق الدردشة المرئية Duo يحسّن من جودة الفيديو حتى بالاتصال البطيئ

هناك الكثير من التطبيقات التي توفّر المكالمات المرئية اليوم، وتتنوع مزاياها، لكن جوجل وعبر تطبيقها Duo ترى بأنها تستحق التجربة، لاسيما ممن يملكون اتصال بطيئ بالانترنت وذلك بفضل خوارزميات ضغط الفيديو التي تعتمدها.

بدأت جوجل باعتماد خوارزمية ضغط فيديو جديدة AV1، وهي النسخة المطورة من خوارزمية VP9، من شأنها تحسين جودة الصورة والمكالمة المرئية حتى مع اتصال بطيء بسرعة 30 kbps. وستبدأ جوجل بتطبيق هذه الخوارزمية خلال الأسابيع القادمة.

أيضاً أضافت جوجل إمكانية التقاط صورة تظهر الشخصين المتصلين أثناء المكالمة المرئية جنباً إلى جنب، لتبدو بشكل أفضل من مجرد أخذ لقطة شاشة. ولعمل ذلك يجب تفعيل خاصية Duo moments من الإعدادات ومن ثم الضغط على زر التصوير أسفل يسار الشاشة.

وكانت جوجل مؤخراً قد زادت عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدردشة معاً ضمن نفس المكالمة ليصبح 12 شخص كحد أقصى. وتخطط لزيادة هذا العدد أكثر في الأسابيع القادمة.

أخيراً لو كنت ممن يحبون الرسائل المرئية، فإن جوجل ستتيح قريباً حفظ تلك الرسائل بدلاً من حذفها تلقائياً بعد مرور 24 ساعة عليها.

كل هذه التحديثات ستصل للتطبيق خلال الفترة القادمة وكالعادة تدريجياً لكافة المستخدمين.