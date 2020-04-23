تطبيق آبل ميوزك متوفر الآن على أجهزة تلفاز سامسونج الأخيرة

أصبح تطبيق آبل ميوزك متاحاً لأجهزة تلفاز سامسونج الأخيرة حسب ما أعلنت كلتا الشركتان اليوم الخميس؛ ليكون توفير التطبيق على تلفاز سامسونج أخر ثمرات الشراكة بين العملاقين الكوري والأمريكي في هذا الصدد.

وبهذا الإعلان تكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها آيل شراكة لتوفير تطبيق آبل ميوزك لمنصة أجهزة تلفاز شركة أخرى غير أجهزتها.

وجاء تطبيق آبل الموسيقي لأجهزة تلفاز سامسونج مشابه للتطبيق المتوفر على منصة أجهزة تلفاز آبل مع ميزات كاملة للوصول لكافة المحتوى الموسيقي وقوائم التشغيل والفيديوهات ومجطات الراديو وباقي أقسام المحتوى المتوفر.

مع العلم أن سامسونج كانت أول شركة الكترونيات مصنعة لأجهزة التلفاز يتم توفير تطبيق Apple TV عليها والتي بطبيعة الحال يعني الوصول لخدمة Apple TV Plus وأفلام iTunes.

التطبيق يعد متوفراً بداية من اليوم على أجهزة تلفاز سامسونج الأخيرة والتي تم إطلاقها بداية من عام 2018 و2019 وحتى سلسلة 2020 والتي بطبيعة الحالة تدعم تطبيق Apple TV.

المصدر

The Verge