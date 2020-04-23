بالرغم من التهديدات الأمنية .. تطبيق زووم ينمو إلى 300 مليون مستخدم

نمى عدد مستخدمي تطبيق المؤتمرات المرئية الجماعية زووم بنسبة 50% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 300 مليون مستخدم، بالرغم من المخاطر الأمنية.

وأصبح تطبيق زووم الأكثر استخداماً وشهرة مع تحول العالم للعمل والدراسة والتواصل عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي. وعانى التطبيق من العديد من الثغرات الأمنية وتسريب البيانات بما فيها تسجيلات للمكالمات، وهذا ما دفعه لترك كل شيء والتركيز على الأمن والحماية.

وأطلق زووم مؤخراً إصدار رئيسي جديد يقدم تحسينات أمنية كبيرة مثل تطبيق التشفير GCM بقوة 256 بت، لاسيما بعد انتشار ظواهر مثل Zoombombing والتي تعني دخول الغرباء إلى مكالمات الناس والقيام بتصرفات مزعجة.

ولدى زووم الآن خطة تمتد على ثلاثة أشهر تركّز فيها على تحسين الأمان والتشفير حتى لو لم تقدم أية مزايا جديدة ضمن التطبيق. ولتطبيقها عملت الشركة على توظيف مدير الأمن والحماية السابق لدى فيس بوك Alex Stamos وكذلك خبراء آخرين في هذا المجال.

ويواجه تطبيق زووم معارضة من الشركات الكبرى التي منعت موظفيها من استخدامه في التواصل, ومؤخراً كانت شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر آخر المعارضين للتطبيق بين موظفيها.

وسبقت دايملر عدة شركات من بينها شركات تقنية مثل NXP للشبكات اللاسلكية وإيركسون للاتصالات.

بهذا يكون تطبيق زووم قد قفز عدد مستخدميه بنسبة 2000% خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة مقارنة بعدد مستخدميه نهاية السنة الماضية.