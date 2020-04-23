آبل ستطلق أول جهاز ماك بمعالج ARM خلال العام المقبل 2021 (تقرير)

حول شركة آبل ومنتجات العام القادم أشار تقرير Bloomberg جديد إلى أن الشركة الأمريكية في طريقها للاعتماد على معمارية معالجات ARM لتطلق أول جهاز ماك مدعوم بها خلال العام المقبل 2021.

حيث يُعتقد أن آبل تعمل على ثلاث معالجات جديدة مختلفة مخصصة لأجهزة الماك ضمن مشروع Kalamata المبني على تطوير المعالجات على رقاقة آبل A14 المفترض استخدامها في آيفون 12 القادم.

ووفقاً للمصدر فإن أول المعالجات الثلاث المزعومة سيأتي بـ 12 نواة؛ ثمانية منها بأداء عالي “Firestorm” والأربعة الباقية بتقنية توفير استهلاك الطاقة “Icestorm”.

ومن الملاحظ أن هذا التقرير يأتي متماشياً مع الأخبار والتقارير التي أشارت إلى خطة آبل للاكتفاء الذاتي وتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين في مكونات أجهزتها حيث أشرنا العام الماضي لعدد من هذه التقارير من ضمنها سعيها لاستقطاب المهندس مايك فيليبو.

كما كان للخبير التقني Ming-Chi Kuo رأيه بهذا المسألة بتوقعة إطلاق آبل لجهاز ماك ببنيتها الخاصة على ARM خلال العام المقبل؛ لكن مع ترجيح تأجيل الشركة خطة الإطلاق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم على إثر جائحة كورونا والتي قد تؤثر أيضاً على موعد إطلاق آيفون 12.

وبالخوض قليلاً بالمنفعة العائدة على آبل عند الانتقال لمعالجات ARM يمكن القول أن تكلفة المعالجات ستقل بنسبة 40-60% وفقاُ لبعض الاحصائيات أي عائد مادي أفضل مع قوة أداء كبيرة في الأجهزة وذات أثر واضح في الحفاظ على عمر البطارية ومستوى أدائها.

فيما يبقى العائق البرمجي وتوافق نظام الماك وتطبيقات الطرف الثالث مع المعمارية الجديدة لمعالجات ARM أمر أساسي هنا؛ وخصوصاً عند أخذ تجربة أجهزة لابتوبات ARM العاملة بنظام الويندوز بعين الإعتبار.

المصدر

Bloomberg