فيس بوك تستثمر أكثر من 5 مليار دولار بأكبر شركة اتصالات هندية

أعلنت فيس بوك عن استثمارها مبلغ يصل إلى 5.7 مليار دولار في أكبر شركة اتصالات هندية Jio مقابل الحصول على حصة 9.99% منها، في محاولة للدخول بقوة أكبر في السوق الهندي الضخم.

بداية التعاون بين الطرفين سيكون من خلال المساهمة في برنامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمزارعين وأصحاب المتاجر الصغيرة للوصول إلى المزيد من الزبائن عبر الخدمات الرقمية التي توفرها كل من الشركتين.

بالإضافة لذلك فقد دخلت واتساب في شراكة تجارية مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بشركة الاتصالات المذكورة JioMart. وكل هذا التعاون يدور حول استقطاب المتاجر الهندية ولاسيما المسجلة لدى JioMart في المناطق النائية وتوصيلهم مع الزبائن عبر نطبيق واتساب.

تقول فيس بوك أنها قادرة على دعم ومساعدة 60 مليون شركة صغيرة ومتجر في الهند للنمو بفضل خدماتها. وتعتبر الهند من أكبر الدول نمواً وتواجداً في فيس بوك وواتساب بالإستفادة من حجم سكانها الضخم، فضلاً عن حجب خدمات فيس بوك في الصين.

وكانت الحكومة الهندية قد بدأت منذ أعوام مشروع طموح للتحول الرقمي وهي الآن في منتصفه تقريباً. ولعبت شركة الاتصالات Jio دور هام وحيوي في جذب مئات ملايين المستخدمين في الهند والشركات والمتاجر وإدخالهم إلى الانترنت ليكون الوسط الجديد للتبادل التجاري.

وتوفر Jio خدمات منافسة مثل الدردشة عبر JioChat والتحويل والدفع المالي عبر JioMoney.

وتأسست شركة Jio في عام 2016 من قبل الملياردير الهندي Mukesh Ambani وذلك لمنافسة العمالقة فودافون و Airtel. وتميزت بأسعارها الرخيصة لباقات الاتصال بالإنترنت حتى أصبحت أكبر شركة اتصالات تصل قاعدة مشتركيها إلى 388 مليون مشترك.