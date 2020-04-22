شركة موتورولا تكشف رسمياً عن هاتفها الرائد +Edge

أعلنت شركة موتورولا اليوم عن هاتفها الرائد الجديد موتورولا +Edge ليكون فرسها المنافس في سباق الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس.

جاء الهاتف الراقي +Edge بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة تغطي 95.8% من الواجهة الأمامية للهاتف فيما تقدم دقة 1080 * 2340 بكسل ومعدل تناسب جانبي 9:19.5 ويبلغ معدل التحديث فيها 90 هيرتز.

ومن الميزات التي تفاحر فيها الشركة هي بناء هاتفها الرائد بالتوافق مع الشاشة ذات الحواف اللامتناهية أو كما تطلق عليها الشركة Endless Edge display.

يملك الهاتف مستشعر بصمة إصبع مدمج في الشاشة مع خيار تقنية التعرف على الوجه عبر الكاميرا الأمامية البالغة دقتها 25 ميجا بكسل وقادرة على تسجيل فيديو بدقة HD بمعدل 30 إطار في الثانية.

أما الكاميرا الخلفية فهي بنظام رباعي يأتي بعدسة رئيسية 108 ميجا بكسل مع فتحة غالق f/1.8 وعدسة 16 ميحا بكسل واسعة جداً وعدسة تقريب 8 ميجا بكسل مع مستشعر TOF للعمق؛ وتقدم الكاميرا تصوير فيديو بدقة 3240p, 2160p بمعدل 30 إطار في الثانية و 1080p بمعدل 30 و 60 إطار في الثانية.

العتاد الداخلي جاء متماشي مع التسريبات السابقة بعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 865 بدعم 5G وذاكرة وصول عشوائي “رام” 12 جيجا بايت LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت.

ومن ميزات الهاتف هو امتلاكه بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والعكسي بقدرة 15 واط؛ وكذلك مدعوم بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68 وتقنية الاتصال قريبة المدى NFC ويملك منفد سماعة.

السعر والتوفر في السوق

سيتوفر +Edge في السوق الأمريكي خلال إبريل الجاري باللونين الأزرق الداكن والرمادي بسعر 1000 دولار؛ على نفس وتيرة أسعار الفئة الراقية لهواتف الشركات المنافسة الداعمة لخدمات 5G؛ مع العلم أن دعم 5G لم يعد مقتصراً على الفئة الرائدة مع الكشف عن عدد من الهواتف المتوسطة تحمل مواصفات مشابهة بقرابة نصف الثمن.

المصدر

Engadget