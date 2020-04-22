شركة البرمجيات السحابية تيكر تغلق جولتها الاستثمارية الأولى

شركة تيكر تغلق أولى جولاتها الاستثمارية.

أعلنت شركة تيكر، إحدى الشركات الناشئة والرائدة في مجال البرمجيات كخدمة والبرمجيات السحابية في المملكة العربية السعودية والتي توفر نظام لإدارة طلبات المطاعم والمقاهي عبر الإنترنت، عن إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية.

قاد الجولة التمويلية شركة 500 ستارت أبس وشركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية ومجموعة من المستثمرين الملائكة.

تقول تيكر أنه سيتم استخدام المبلغ في تمويل قسم البحث والتطوير في الشركة لمواكبة الاتجاهات الحديثة في السوق وتعزيز المنصة الإلكترونية التابعة لمنصة تيكر.

يُشار أن تيكر انطلقت في يناير 2019 لتتصدر في مجال التطوير الإلكتروني في قطاع المأكولات والمشروبات، والذي يعد من القطاعات التي تقدر بمليارات الدولارات والتي شهدت تطور عالميًا هائلًا في الآونة الأخيرة. وتوفر الشركة منصة ثورية لإدارة المطاعم والمقاهي ومحلات الأطعمة بمختلف أحجامها التي ترغب في توسيع خدماتها إلكترونيا وتوفير خدمة الطلب أونلاين. وتتميز الشركة بحل المشاكل المتعلقة بالتوسع الإلكتروني للمطعم من خلال إنشاء قنوات خاصة للطلب من المطعم بشكل مباشر.

علاوة على ذلك، يمكن ربط منصة تيكر لإدارة المطاعم بنقاط البيع الخاص بالمطعم وبوابات الدفع الإلكترونية كما يمكن إضافة خدمات مُخصصة أخرى تبعًا لاحتياجات كل مطعم. وتلعب المزايا والحلول التي يقدمها تيكر دورًأ هامًا في تحسين الكفاءة وتنسيق العمليات اللوجستية الداخلية في المطبخ وإدارة الزيادة في حجم الطلبات.

وتعليقًا على هذه الجولة، قال السيد عبد الله السعدي: “نفخر بوجود مجموعة من المستثمرين الأقوياء الذين يؤمنون بتوجه الشركة ويقدمون الدعم المادي والخبرة العميقة في اتجاهات السوق في المنطقة. حيث قام المستثمرون بدعم العديد من الشركات الرائدة في مجال الحلول التكنولوجية؛ الأمر الذي عزز ثقتهم في نجاح تيكر وقدرته على قيادة السوق خلال السنوات القليلة القادمة.

وأردف: ” في تيكر، تتمثل مهمتنا في جعل عملية طلب الطعام أون لاين تجربة سهلة وممتعة لعملائنا و زبائنهم، حيث سنقوم بالاستفادة من التمويل في تطوير وتحسين الخدمات والحلول التي نقدمها لشركائنا، كما سنعمل على ابتكار خدمات وخصائص متقدمة للتناسب مع التغيرات المتتابعة في المنطقة. فعلى سبيل المثال، أدى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 على مدار الأسابيع القليلة الماضية إلى قفزة ملحوظة في الاقبال على خدماتنا حيث أدركت العديد من المطاعم أهمية الطلب أونلاين في توفير الخدمات لزبائنها. كما نأمل أن نشهد المزيد من الإقبال من المطاعم التي تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة لها أون لاين، في الحين الذي نقوم فيه بالعمل الدؤوب لتلبية الطلب المتزايد على نظام قوي لإدارة طلبات المطاعم أونلاين.”

فيما تحدث شريف البدوي، الشريك الإداري في ستارت أبس 500، بالقول: “أدى ارتفاع الطلب على شراء الطعام أونلاين إلى اتجاه العديد من المطاعم في فترة قصيرة إلى التسجيل للحصول على حلول وخدمات تيكر. كما أننا نفتخر بجهود عبد الله وفريقه لتحقيق نمو عالي ويزداد على أساس شهري. المنتج المتخصص الذي يقدمه تيكر إلى قطاع المأكولات والمشروبات قد أوجد حلولًا ناجحة ومتكاملة تناسب عملائهم وتشهد على تصدر تيكر كأحد المنصات البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتجه للأسواق العالمية قريبًا.”

من جهة ثانية أضاف السيد عبد الله السعدي: “عانى بعض عملائنا من صعوبة تطوير موقع وتطبيق خاص بمطعمه، وذلك قبل التحويل إلى استخدام حلول تيكر التي أدت إلى زيادة الوعي بعلامتها التجارية وزيادة حجم الطلبات والمبيعات على التطبيق الخاص بالمطعم مقارنة بتطبيقات طلب الطعام الأخرى الأمر الذي أدى إلى التوفير في العمولات العالية المدفوعة لهذه التطبيقات. في تيكر، نؤمن بضرورة تقديم حلول متعددة ومتخصصة وتكامله مع الأنظمة الأخرى والتركيز على توفير تجربة مستخدم سلسلة ومبتكرة. ولذلك نثق بأننا أفضل نظام إدارة في البرمجيات السحابية في قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية.”