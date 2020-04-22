زين توفر الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM بشكل رقمي كامل بدون تدخل بشري

أعلنت شركة زين السعودية عن إتاحة خدمة الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM للمستخدمين بشكل رسمي في المملكة، ليتمكنوا بذلك من الحصول على رقم جديد دون عناء شراء بطاقة جديدة ووضعها في الجهاز. حيث تتيح خاصية eSIM الحصول على أكثر من خط على نفس الجهاز، وإمكانية تخصيص مهام كل خط حسب استخدام الاتصالات والبيانات.

وتدعم الميزة حتى الآن هواتف آبل آيفون XR، XS، XS Max، وآيفون 11، 11 برو، و11 برو ماكس، وجهاز آيباد برو اللوحي، بالإضافة إلى أجهزة هواوي التي وصلت مؤخرًا P40 وP40 برو، وهواتف جوجل بيكسل 3، بيكسل 3XL، بيكسل 4، وبيكسل 4XL.

تتميز خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة من زين بكونها تعمل على شبكات الجيل الخامس 5G بشكل كامل، وتتيح الشركة الاشتراك فيها عبر باقة أسبوعية بقيمة 29 ريال مع دقائق محلية غير محدودة، 5 جيجابايت بيانات، و5 ريال رصيد تطبيقات. وكذلك باقة شهرية بقيمة 99 ريال مع دقائق محلية غير محدودة، 40 جيجابايت بيانات، و20 ريال رصيد تطبيقات.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون بالحصول على شريحة إلكترونية على أجهزتهم المذكورة تحميل تطبيق زين، ثم طلب الشريحة الإلكترونية دون الحاجة للاتصال بالشركة أو المندوب لتفعيل الخط.

بعد فتح التطبيق يمكن النقر على خيار بطاقة eSIM للحصول على الباقات واختيار المناسب منها، ومن ثم اختيار الرقم المناسب من قائمة الأرقام الظاهرة، وبعد إتمام الخطوة ستظهر صفحة أخرى لتعبئة البيانات الشخصية وعند إتمام الخطوة يمكن الضغط على التالي، بعدها ستظهر صفحة لإتمام العملية والدفع.

بمجرد نجاح عملية الدفع سيتم نقل المستخدم إلى صفحة التفعيل ومنها إلى تطبيق أبشر لتوثيق عملية الشراء، ثم بعدها ستظهر صفحة مع خيارات جديدة لإتمام التفعيل من خلال تثبيت الرقم على نفس الهاتف أو على هاتف مختلف وعمل مسح لرمز QR، وبذلك تكون عملية الشراء والتفعيل قد تمت من قبل الشركة.

لكن للاستمتاع بمزايا الشريحة الإلكترونية على هواتف أخرى، يأتي دور تفعيلها من خلال مسح رمز QR عن طريق الذهاب للإعدادات، ومن ثم الذهاب إلى خيار خلوي، وبعدها إضافة خطة خلوية، ومسح الرمز الذي حصلنا عليه عند التسجيل، وبعد نجاح الخطوة يتم النقر على إضافة خطة خلوية وتحديدها كخطة ثانوية في حال امتلاك خط أساسي، ومن ثم تحديد ما إذا كان سيتم استخدامها للبيانات أو الاتصال وغيرها من المزايا بشكل أساسي.