أخيراً .. لعبة فورت نايت أصبحت متوفرة على جوجل بلاي

قبل عام ونصف أكدت شركة Epic Games أن لعبتها الشهيرة فورت نايت لن تتوفر على متجر جوجل بلاي، لكن طوال تلك الفترة كانت تتعرض لمضايقات من جوجل، ما دفعها الآن لإتاحتها رسمياً ومباشرة على المتجر.

قالت الشركة أن جوجل تضع الألعاب والتطبيقات المتاحة للتنزيل من خارج متجرها في وضع ضعيف وغير ملائم، بسبب عدة إجراءات تقنية مثل النوافذ المنبثقة المتكررة التي تحذر من التطبيقات التي يتم تنزيلها أو تحديثها من خارج المتجر.

كما ترى جوجل أن تلك الممارسات تضرها وقد تضّر بالمستخدم أيضاً، لاسيما أنها بعيدة عن حماية خدمة Google Play Protect. والأهم أنها بهذه الطريقة تحرم الشركة جوجل من حصتها من أرباح اللعبة التي تقدر بعمولة 30% عن كل مبلغ يتم دفعه ضمنها.

وبعد كل تلك المضايقات، لم يكن أمام Epic Games إلا الرضوخ للأمر الواقع وإتاحة لعبتها فورت نايت على متجر جوجل بلاي ليتمكن مستخدمي أجهزة أندرويد من تنزيلها بسهولة كأي لعبة أخرى بدون الحاجة لتعديلات وبرمجيات إضافية.

بالطبع توفر اللعبة على جوجل بلاي سيعطيها دفعة قوية من النمو والمنافسة أمام لعبة بابجي الشهيرة التي تتوفر على جوجل بلاي منذ البداية. وذلك لأن العديد من المستخدمين إما لا يعرفون أو لا يرغبون بتنزيل البرامج والألعاب من خارج المتجر لدوافع عديدة من بينها الحماية والأمان.

إن كنت ترغب بتنزيل اللعبة من متجر جوجل بلاي، توجه إلى صفحتها، وستواصل الشركة دعمها للنسخة التي تنزلها من خارج المتجر كالعادة.