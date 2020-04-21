Time Calc تطبيق جديد يُوفّر آلة حاسبة لإجراء حسابات دقيقة للوقت

جديد التطبيقات Time Calc آلة حاسبة تسمح لك بإجراء عمليات أولية على وحدات الوقت مثل الساعات والدقائق والثواني.

من النادر أن نرى حاسبة تهتم في شأن دون غيره، حيث من الممكن أن يكون ذلك غير مُحبب للكثير من المستخدمين، على سبيل المثال، يرغب أحدهم بآلة حاسبة لتحويل الوحدات، ولا يلزمه آلة حاسبة كلاسيكية أو علمية أو تتضمن العديد من الخيارات الأخرى، ولعل المغزى هنا يتعلق بما يستهلكه التطبيق من مساحة تخزين.

عمومًا، معنا لهذا اليوم تطبيق جديد على نظام تشغيل أندرويد يحمل اسم Time Calc الذي يمكن تعريفه بأنه عبارة عن آلة حاسبة دقيقة خاصة بإجراء حسابات تتعلق بالوقت، وذلك بطريقة بسيطة ومفيدة، على سبيل المثال، تسجيل ساعات الرحلة بالطائرة.

كما ويُوفّر التطبيق إمكانية إجراء عمليات أولية على قيم الساعات والدقائق والثواني من خلال واجهة أساسية تسمح لك بتحويل النتيجة التي تم الحصول عليها إلى وحدات زمنية أخرى “السنة، اليوم، الساعة، الدقيقة، الثانية”.

وليس هذا فحسب، بل يسمح لك تطبيق Time Calc الجديد أيضًا حساب الوقت بطريقة بسيطة ودقيقة من خلال تنفيذ العمليات الأولية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة على الساعات والدقائق والثواني، ومن الممكن كذلك استخدام الآلة الحاسبة في الوضع الأفقي أو الرأسي وحفظ العمليات الهامة ومشاركتها، فضلًا عن دعمها للوضع المظلم وغيره من المزايا.

أخيرًا، تطبيق Time Calc متاح لنظام تشغيل أندرويد مجانًا وبدون عمليات شراء داخلية، ومع ذلك فهو مدعوم بإعلانات قابلة للإزالة عن طريق شراء الإصدار الكامل، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق Time Calc على نظام أندرويد.