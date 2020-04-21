سامسونج تسعى لتطوير حساس كاميرا بدقة 600 ميغابكسل!

سامسونج أحد اللاعبين البارزين حول العالم في تطوير تقنيات التصوير للهواتف الذكية وحساسات الكاميرات. وكانت أول من طرح حساسات 64 و 108 ميغابكسل، لكن هذه مجرد البداية، حيث تسعى الشركة للوصول إلى 600 ميغابكسل!.

نشرت الشركة الكورية على موقعها حديث رئيس فريق أعمال حساسات التصوير Yongin Park والذي كشف عن خطط الشركة المستقبلية بتطوير حساس تصوير بدقة 600 ميغابكسل قادر على التقاط تفاصيل تفوق ما يمكن للعين البشرية رؤيتها حتى!.

علمياً فإن العين البشرية قادرة على التقاط صورة بدقة 500 ميغابكسل تقريباً. وتهدف سامسونج للتفوق على ذلك بحساس تصوير يمكن استخدامه في أجهزة أخرى غير الهواتف الذكية.

ووضعت سامسونج حساس ISOCELL Bright HM1 في هاتف إس 20 ألترا وكذلك شاومي في هاتف مي نوت 10 حساس ISOCELL Bright HMX والذي يمكنه التقاط صور بدقة 108 ميغابكسل، لكن عملياً فإنها تصور بدقة 12 و 27 ميغابكسل.

كاميرا بحساس 600 ميغابكسل يمكن الوصول إليه، لكن حجمها سيكون ضخم بحيث من الصعب وضعه في جسم هاتف ذكي تبحث الشركات فيه عن النحافة دائماً واختصار ميليمترات قدر الإمكان من سماكته.

وهنا التحدي الرئيسي أمام سامسونج، ومن إحدى طرق التغلب عليها هو تصغير حجم البكسل. وفي الحساسات المذكورة كان حجم البكسل 0.8μm، واستطاعت سامسونج تطوير حساس تصوير بحجم بكسل 0.7μm والآن التحدي للذهاب لأبعد من ذلك.

لم تحدد سامسونج إطار زمني متوقع لإطلاق الحساس المقصود، مازال أمامها طريق طويل نسبياً من التطويرات التقنية وتذليل المصاعب، لكن دائماً التقنية لديها ما يفاجئنا. وإن لم تستطع بوضعه في هاتف ذكي، فإن هناك العديد من التطبيقات الأخرى له مثل الطائرات بدون طيار والسيارات الذكية وانترنت الأشياء.