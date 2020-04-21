خدمة Microsoft 365 متوفرة عالمياً لجميع المستخدمين

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم نسخة اشتراكات Office 365 بشكلها الجديد تحت اسم Microsoft 365 والتي أصبحت متاحة لجميع المستخدمين عالمياً من تاريخه.

كانت الشركة قد أعلنت عن خطتها لتغيير اسم الخدمة التي طالما عرفت Office 365 إلى الاسم الجديد “Microsoft 365” نهاية مارس الماضي واعدة بتحسينات جديدة على كافة برمجياتها الخدماتية خلال الفترة القادمة.

ومن ضمن التحديثات التي أضافتها مايكروسوفت للحزمة عدداً من الميزات المفيدة للعاملين والطلاب وكذلك العائلة عبر دعم من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستثمر فيها الشركة الأمريكية بشكل كبير متواصل.

وكما هو متوقع تأتي خدمة Microsoft 365 مع تطبيقات الشركة المشهورة الوورد والاكسل والبوربوينت وبقية الحزمة حيث أن جميعها متوافقة وتعمل بشكل متناسق على نسختي سطح المكتب والهواتف الذكية.

ومع التغيير الحاصل في الاسم أصبحت أداة Microsoft Editor متاحة في تطيق الوورد وكذلك على تطبيق البريد الإلكتروني Outlook بنسخة الويب.

بالإضافة لما سبق سيتم توفير تطبيق أمان العائلة Family Safety App خلال الفترة القادمة حسب ما صرحت الشركة لضمان سير العمل بأمان أكبر عبر ميزة التتبع وأخذ لقطات للشاشة.

أما بالنسبة للأسعار فهي 7$ شهريًا و70$ سنويًا للأفراد، و10$ شهريًا و100$ سنويًا للاشتراكات العائلية والتي توفر الخدمة لما يزيد عن 6 أشخاص بالاشتراك العائلي؛ مع توفير التحديثات بشكل مستمر لكلا الفريقين على الدوام كأحد امتيازات الاشتراك.

المصدر

Engadget