خدمات آبل تصل إلى المزيد من البلدان حول العالم بينها اليمن والكويت والعراق

بهذا الشأن، قال أوليفر شوسر، نائب رئيس قسم خدمة آبل الموسيقيى والمحتوى الدولي في شركة آبل: “نحن سعداء بتقديم العديد من خدمات آبل المفضلة إلى المستخدمين في المزيد من البلدان أكثر من أي وقت مضى، ونأمل أن يتمكن عملاؤنا من اكتشاف تطبيقاتهم وألعابهم وموسيقاهم والبودكاست الجديدة والمفضلة لديهم بينما نواصل الاحتفال بأفضل المبدعين والفنانين والمطورين في العالم.”

أصبحت الآن كل من خدمات متجر آب ستور، وخدمة الألعاب آبل آركيد، وخدمة البودكاست، والخدمة السحابية آيكلاود، وخدمة الموسيقى متاحة في المناطق التالية:

• أفريقيا: الكاميرون، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وليبيا، والمغرب، ورواندا، وزامبيا.

• آسياوالمحيطالهادئ: المالديف وميانمار.

• أوروبا: البوسنة والهرسك، وجورجيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، وصربيا.

الشرق الأوسط: أفغانستان (باستثناء آبل ميوزيك)، والعراق.

أوقيانوسيا: ناورو (باستثناء آبل ميوزيك)، وتونغا وفانواتو.

فيما ستتاح خدمة آبل الموسيقية في البلدان والمناطق التالية:

• أفريقيا: الجزائر، وأنغولا، وبنين، وتشاد، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق، وناميبيا، وجمهورية الكونغو، والسنغال، وسيشيل، وسيراليون، وتنزانيا، وتونس.

• آسياوالمحيطالهادئ: بوتان.

• أوروبا: كرواتيا، وأيسلندا، ومقدونيا الشمالية.

• أمريكااللاتينية ومنطقةالبحرالكاريبي: جزر البهاما، وغيانا، وجامايكا، ومونتسيرات، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسورينام، وجزر تركس وكايكوس، وأوروغواي.

الشرقالأوسط: الكويت، وقطر، واليمن.

أوقيانوسيا: جزر سليمان.

بهذا التوسع، فإن متجر تطبيقات آب ستور أصبح متوفرًا في 175 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، ليتمكن مستخدمو أجهزة الشركة من تحميل تطبيقاتهم بسهولة. فيما أصبحت خدمة الشركة الموسيقية متاحة في 167 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم موفرة معها أكثر من 60 مليون أغنية بجانب راديو Beats 1. أما خدمة البوكاست، فقد أصبحت متوفرة في 175 بلدًا ومنطقة حاملة معها أكثر من مليون برنامج بأكثر من 100 لغة. كذلك أصبحت خدمة آيكلاود متوفرة في 175 بلدًا مختلفًا حول العالم.