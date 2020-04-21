انستغرام تعمل على ميزة الحسابات التذكارية للمتوفين

على غرار ما هو متاح في فيس بوك، فإن انستغرام تعمل أيضاً على ميزة الحسابات التذكارية وهي عملية تحويل حساب المستخدم المتوفي إلى تذكار ليحتفظ بكل ما نشر فيه وبدون حذفه، مع إضافة عبارة Remembering تحت صورته الشخصية.

وتوفر انستغرام عبر مركز الدعم والمساعدة التعليمات اللازمة للإبلاغ عن حساب شخص ما بأنه متوفى. وتطلب انستغرام تزويدها بأدلة تثبت ذلك مثل صورة عن بيان الوفاة أو أخبار منشورة في المواقع وغيرها.

ولو تم الإبلاغ من قبل شخص مقرب جداً ومن عائلة المتوفى، فإنه يمكنه طلب حذف الحساب بكافة محتوياته من منشورات، أو ستحوله انستغرام إلى حساب تذكاري لتخليد ذكراه.

تدرك الشبكات الاجتماعية أنه مع زيادة عدد مستخدميها يصبح لديها عشرات ملايين الحسابات التي تعود لأشخاص توفوا. وبتحويلها إلى حسابات تذكارية فإنها تعطيها نوع من الاحترام والتقدير وكذلك التمييز عن حسابات المستخدمين الأحياء.