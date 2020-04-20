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19 تطبيق و 22 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 19 تطبيق و 22 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من الألعاب و التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- Screen Draw Screenshot Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Screenshot Pro 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Total Media Player Pro : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Camera and Microphone Blocker : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 2 يوم.
- NT Calculator – Extensive Calculator Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Binary Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Decimal to Fraction Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Fractions Math Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Logarithm Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Matrix Determinant Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Noteify : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- RunGPS Trainer Full : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Temperature Converter Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- MobilCAD 2d Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Top Scanner Pro – Document Scanner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- The Azulox Icon Pack (Dark version) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- UX S9 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Typographical Zooper Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Typographical II Zooper Theme : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- Defense Zone 2 HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Roll Adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Terra Fighter 2 Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Bug School: Learn Kindergarten Skills : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Evertale : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- League of Stickman 2020- Ninja Arena PVP(Dreamsky) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Stack And Bomb : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- 57° North : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Coloring Diorama (Paid) : Color by Number : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Ego Rigo : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Raanaa – The Shaman Girl : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- SlingFighter : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- SLOC – 2D Rubik Cube : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Zombie Defence Premium : Tap Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- BattleTime Premium Real Time Strategy Offline Game : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Devil Twins: VIP+ : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dungeon999 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Modoku: Sudoku : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Speed Math 2018 – Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tap tap cartoonist – Cartoon999 (VIP) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.