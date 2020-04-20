هواوي استخدمت صور كاميرا DSLR بسعر 3,000 دولار على أنها صور P40 للترويج لهاتفها

“عادت ريما لعادتها القديمة” هواوي تعود مرة أخرى لاستخدام صور كاميرات احترافية على أنها صور هواتفها الجديدة … أخرها P40.

أبهرتنا هواوي قبل أسابيع بجودة وقدرات الصور التي تستطيع كاميرا سلسلة هواتف P40 الجديدة التقاطها، حيث أظهرت الكثير من التفاصيل وقدرات الإضاءة وجودة الحصول على مشهد مثالي في الصور عند عرضها في الإعلانات أو الموقع الإلكترونية. لكن يبدو أن كل ذلك كان مجرد ترويج غير دقيق، حيث ظهر أن الشركة تستخدم صورًا لكاميرات احترافية قوية على أنها صور لكاميرا هواتفها.

الشركة الصينية كانت استخدمت بعض الصور من كاميرات DSLR عالية الدقة مثل كاميرا Nikon D850 والتي يبلغ سعرها 3,000 دولار.

لكن بعد اكتشاف ما قامت به، أقدمت الشركة على الاعتذار للمستخدمين على حسابها في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية الكبيرة Weibo.

بحسب صحيفة جنوب الصين الصباحية، فقد قالت الشركة أن الصور تم وضعها بسهو من المحرر المسئول عن النشر، حيث كان من المفترض أن تستخدم هذه الصور لتشجيع المستخدمين على استعمال تطبيق معرض الصور Online Gallery.

هذه الاعتذار والسبب الذي أظهرته هواوي يُعيد إلى الأذهان قيام الشركة بنفس الأمر على مدار السنوات السابقة، حيث قامت باستخدام صور احترافية للترويج لهاتف P9 قبل سنوات وقالت الشركة وقتها أنها تم استعمالها لإلهام المستخدمين. ثم بعدها قامت بنفس الخطوة في منطقتنا العربية مع سلسلة نوفا 3 عندما ظهرت صورة من كواليس تصوير الإعلان من الممثلة أثناء قيام المصور بالتقاط صور بكاميرا احترافية على أنها صور سيلفي الهاتف نفسه. ومن ثم مع سلسلة P30 العام الماضي عندما تم اكتشاف الأمر في الفيديو التشويقي وقالت هواوي وقتها أنها حصلت على حقوق الصور لنشرها.

تقوم بعض الشركات باستخدام صورًا احترافية للترويج لمنتجاتها بين الحين والآخر، لكنها توضح للمستخدمين مثل هذا الأمر بالإعلان.

على كل، تعتبر كاميرا هاتف P40 Pro من أفضل كاميرا الهواتف بالعالم، لكن هناك فروقات واضحة بين دقتها والكاميرات الاحترافية.

يمكنكم متابعة مراجعة عالم التقنية الشاملة عن هاتف P40 Pro الجديد.

المصدر:

South China Morning Post