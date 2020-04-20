سامسونج تسحب تحديث جالكسي S20 ألترا الأخير بسبب مشاكل في الشاشة والشحن

بعد ارسال تحديث جديد للمستخدمين قبل أيام، بدأت سامسونج بسحب التحديث عن هواتف جالكسي S20 ألترا بسبب كثرة المشاكل.

منذ إطلاق هاتف جالكسي S20 ألترا قبل نحو شهرين، والجميع يعلم مدى إمكانيات الهاتف فيما يتعلق بالعتاد الداخلي الذي يملكه لكن منذ ذلك الوقت وشركة سامسونج تعاني في إظهار قدرات الهاتف الحقيقية بسبب مشاكل النظام، وقد قامت بإرسال تحديثات متتالية منذ وقتها للمستخدمين لإصلاح المشاكل خاصة فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية.

والآن، تقوم الشركة بسحب آخر تحديث أرسلته للمستخدمين بسبب تضاعف المشاكل التي واجهها بعده مقارنة مع ما قبله من تحديثات.

فمنذ إطلاق التحديث ووصوله لمستخدمي جالكسي S20 ألترا في عدة بلدان، وهم يشتكون من مشاكل مختلفة تتعلق بظهور شاشة خضراء عند رفع سرعة تردد الشاشة إلى أقصى حد، أو حتى بطء الشحن السريع الموجود مع الهاتف. وهو ما تسبب بالكثير من السخط من مستخدمي الهاتف الذي يتراوح سعره حول 1,400 دولار أمريكي على الشركة الكورية بسبب عدم قدرتها على اصلاح مشاكل النظام بتحديثاتها المستمرة خلال الفترة الماضية وإضافة مشاكل جديدة.

وبحسب مصدر الخبر، فإن تحديث حل مشاكل الشاشة الخضراء جاهز للإطلاق، لكن المشاكل الأخرى وخاصة القديمة بخصوص الكاميرا لم تحل.

يُشار أن مشكلة جالكسي S20 ألترا كانت متعلقة بالكاميرا الرئيسية وخاصية التركيز التلقائي، ورغم تحسن مستواها إلا أنها مازالت تعاني.

المصدر:

SamMobile