سامسونج تتوقف عن مزامنة بيانات لوحة المفاتيح بين هواتفها

لو كنت ممن يستخدمون لوحة المفاتيح الافتراضية من سامسونج في هواتفها الذكية، فإنك على الأرجح قد تحتاج للانتقال إلى لوحة مفاتيح من شركة أخرى، وذلك لأن سامسونج قد توقفت عن مزامنة بيانات لوحة المفاتيح وحذفت أية بيانات جمعتها عنك سابقاً.

لاحظ موقع SamMobile المتخصص بأخبار سامسونج أن الشركة الكورية منذ 13 ابريل الجاري لم تقم بمزامنة بيانات لوحة المفاتيح، وهذا تصرف غريب وغير معلن، لاسيما أنها تواصل مزامنة باقي البيانات كالملاحظات ومتصفح الويب.

هذا يعني أن الكلمات الجديدة التي تتعلمها لوحة المفاتيح منك، وكذلك التنبؤات وغيرها من البيانات التي يمكن للوحة مفاتيح سامسونج جمعها من المستخدمين، لم تتم مزامنتها مع سحابتها، بالتالي في حال انتقلت إلى هاتف آخر، لن تأخذها معك عبر إدخال حساب سامسونج.

لو كنت ممن يهتمون بما تعلمته لوحة مفاتيح سامسونج عنك طوال سنوات، فإنه الأفضل الآن الانتقال إلى لوحة مفاتيح أخرى مثل سويفت كي أو gboard من جوجل، وخاصة لو كنت تنوي تغيير هاتفك لاحقاً، حتى لاتفقد كل ما ستتعلمه عنك الآن.