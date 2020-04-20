أوبو تكشف عن هاتف Find X2 لايت 5G بسعر 540 دولار

في خضم تركيزها الفترة الحالية على سلسلة هواتفها الراقية Find X قامت شركة أوبو بالكشف عن نسخة متوسطة من الجيل الثاني من هذه السلسلة باسم Find X2 لايت.

الهاتف المتوسط X2 لايت يأتي بعدما قامت الشركة الصينية بالإعلان مارس الماضي عن نسختي Find X2 وFind X2 Pro بدعم 5G وبسعر 1130 و1350 دولار على التوالي.

هاتف Find X2 لايت

الهاتف يعد نسخة مشابهة تماماً لهاتف Reno 3 5G الذي تم إطلاقه في الصين فبراير الماضي؛ لكنه تحت العلامة التجارية Find هذه المرة، حيث يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.4 بوصة وبدقة FHD+ بمعدل تردد 60 هيرتز ومستشعر بصمة إصبع مدمج فيها.

الكاميرا الأمامية في الهاتف جاءت في نتوء قطرة الماء وبدقة 32 ميجا بكسل أما نظام الكاميرا الخلفي فهو رباعي بعدسة رئيسية 48 ميجا بكسل وعدسة واسعة (ultra-wide) بدقة 8 ميجا بكسل مع عدسة أحادية اللون مونوكروم دقة 2 ميجا بكسل ومستشعر بورتريه 2 ميجا بكسل.

بالنسبة لعتاد الهاتف فهو يأتي يمعالج سنابدراجون 765 5G الخاص بالفئة المتوسطة متوافق مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) و128 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية.

ويدعم Find X2 لايت معيار أوبو للشحن السريع VOOC 4.0 بقدرة 30 واط مع امتلاكه بطارية سعة 4,025 ملي أمبير؛ وسيأتي الهاتف بنسخة نظام ColorOS 7 المبني على نظام أندرويد جوجل.

السعر والتوفر في السوق

الهاتف سيتاح للمستهلكين في البرتغال وعدد من الأسواق الأوروبية الأخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة بسعر 499 يورو أي ما يعادل 541 دولار باللونين الأسود والأبيص.

المصدر

androidcentral