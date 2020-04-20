أوبر تطلق خدمتي نقل الأغراض Uber Connect و Uber Direct

نتيجة تراجع الطلب على خدمات نقل الأشخاص لدى أوبر حول العالم، أعلنت الشركة عن خدمتي نقل جديدتين، لكنهما لنقل الأغراض لا الأشخاص تحت اسمي Uber Connect و Uber Direct.

توفر خدمة Uber Connect نقل الأغراض بنفس يوم طلبها بحيث يمكن لمستخدمي خدمات أوبر نقل الأغراض بين بعضهم البعض. وتتوفر في 25 مدينة حول العالم تتركز في استراليا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية حالياً. بشكل عام بدلاً من نقل الأشخاص من مكان لآخر، أصبحت تنقل الأغراض من بيت لآخر.

بينما خدمة Direct هي لنقل الأغراض عند طلبها من المتاجر والصيدليات.

وستواصل أوبر مراقبة أداء خدماتها وتطورها حسب الحاجة، لاسيما في هذه الظروف من العزل المنزلي والحجر الصحي والإغلاق التي تطبقها معظم دول العالم، حيث أصبحوا بحاجة لنقل وتبادل الأغراض بين بعضهم البعض أو طلب الحاجيات الضرورية بدون الحاجة للنزول لشرائها.

ومع تراجع الطلب على خدمة التكسي بنحو 70%، شهدت خدمة طلب الطعام Eats إقبالاً متزايداً.

يذكر أن أوبر كانت قد أطلقت خدمة UberRush لنقل الأغراض كالملابس في عام 2015 لكنها لم تستمر وأغلقتها الشركة في منتصف 2018 للتركيز على خدمة Eats التي أصبحت تدعم دول إضافية الآن مثل فرنسا واسبانيا والبرازيل.