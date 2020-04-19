لأصحاب التطبيقات المستقلة إليكم تطبيق My App Earnings لتتبع أرباحك من تطبيقاتك

My app earnings تطبيق جديد موجّه خصيصًا لمطوري التطبيقات المستقلة، ومعه يتم تتبع الأرباح عبر رسوم بيانية وأكثر.

مستمرين معكم في البحث عن أفضل التطبيقات الجديدة والتي يُمكِن أن تعود على مستخدميها بالنفع والفائدة، لهذا اليوم معنا أحد التطبيقات الجديدة والذي يحمل اسم My app earnings، ويُمكِن تعريفه بأنه تطبيق مخصص لأصحاب التطبيقات المستقلة، يهدف إلى تتبع أو رؤية الأرباح من التطبيقات على شاكلة رسوم بيانات، فضلًا عن إجراء تحليلات بسيطة للبيانات.

وهنا يدعم تطبيق My app earnings مصادر البيانات AdMob / AdSense API ولوحة مطوري جوجل بلاي “Google Play Developer Console”، وأفضل ما في الأمر أنه لا يتم الاحتفاظ بالسجلات، حيث يتم تخزين جميع بياناتك محليًا، فضلًا عن دعمه لإخفاء قيم المحاور في الرسوم البيانية، أيضًا يدعم التطبيق أنواع متعددة من المخططات على سبيل المثال “الإيرادات حسب المنتج، مصادر الدخل، الإيرادات حسب البلد، الإيرادات اليومية، جدول بيانات خام.

وليس هذا فحسب، بل هناك الويدجت على الشاشة الرئيسية الذي تم تصميمه ليبدو مشابهًا لأداة أرباح أدسانس، مع إمكانية تصدير البيانات المحللة إلى ملف CSV، على أن يتم ربط التطبيق عبر واجهة برمجة التطبيقات الرسمية بحساب مطور البرامج وتوزيع البيانات المقدمة من واجهات برمجة التطبيقات هذه.



أخيرًا، التطبيق متاح للتحميل مجّانًا ولا يدعم الإعلانات، ويكفي للاستفادة منه أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق My App Earnings على أندرويد.