يسمح لك تطبيق Image Warp الجديد بتحرير الصور بطريقة إبداعية

Image Warp محرر صور إبداعي وجديد متاح فقط لمستخدمي أندرويد.

حدّث وبلا حرج، يتضمن متجر جوجل بلاي الآلاف من تطبيقات معالجة وتحرير الصور، حتى أن الأمر يتطلب الذكر بأن هذه التطبيقات هي الأكثر تواجدًا في متاجر أنظمة التشغيل، ومع ذلك، هناك متّسع للمزيد، تطبيق Image Warp أحدث التطبيقات في هذا المجال على متجر جوجل بلاي، وهو صراحةً قادم بمزايا قوية للغاية تجعله مناسب للكثيرين.

حيث لدى التطبيق القدرة بالتعامل مع أدوات إمالة وتغيير حجم وتشويه وتدوير وتغيير منظور الصور، والأهم من ذلك، هو سماح التطبيق بتقسيم الصورة إلى شبكة يمكن تعيين نقاطها يدويًا لتلبية احتياجات أي مشروع أو فكرة مُصوّرة، وبمجرد تطبيق نقاط التحكم، من الممكن تغيير الميل والقياس والتدوير والمنظور لأجزاء مختلفة من الصورة أو الصورة بأكملها، بعد ذلك حفظ الملف الكامل (PNG) والمقصوص (JPG) بدقة تصل إلى 16 ميجابكسل.

أخيرًا، تطبيق Image Warp متاح لنظام أندرويد مجانًا بدون عمليات شراء داخلية، ولكن هو مدعوم بالإعلانات، ويكفي للاستفادة منه أن يكون هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق ImageWarp على أندروريد.