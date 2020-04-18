رسميًا لعبة الرعب والبقاء Dead by Daylight متاحة الآن على أندرويد و iOS

بعد وعودات متكررة هاهي لعبة Dead by Daylight تصل ورسميًا متجري جوجل بلاي وآب ستور.

في يونيو من العام الماضي، أعلنت الشركة الكندية لتطوير ألعاب الفيديو Behavior Interactive، بأن لعبتها Dead by Daylight ستصل نظامي تشغيل أندرويد و iOS نهاية عام 2019، لكن هذا لم يحصل، لتظهر الشركة مرة أخرى وتؤكد بأن لعبتها المذكورة ستكون متاحة في ربيع العام الحالي 2020 دون تحديد موعد محدد.

بعد ذلك، علمنا بأن اللعبة ستكون حاضرة يوم 16 أبريل الحالي، وقد ظل القائمون عليها مخلصين لكلمتهم، حيث الآن أصبحت اللعبة متوفّرة وبشكل رسمي لجميع مستخدمي أندرويد و iOS.

فيما يخص التعريف باللعبة، فهي من نوع رعب البقاء، تم إصدارها لأوّل مرة لأجهزة الحاسوب ولوحات التحكم في عام 2016.

والآن يتم تقديمها على الهواتف المحمولة، وتدور رحاها حول 4 أشخاص في مكان مظلم يحاولون الابتعاد عن سفاح قاتل بتشغيل آلة الضوء للهرب، والسفاح يحاول قتل أكبر عدد ممكن البشر ومنعهم من ذلك، بالتالي هذه اللعبة متعددة اللاعبين غير متناظرة 4 مقابل 1.

أخيرًا، تأتي اللعبة متاحة مجّانًا للتحميل، مع وجود الكثير من العناصر الداخلية التي تحتاج إلى شراء لإضافة المزيد من المزايا.

ومنذ إطلاقها، حصدت اللعبة آلاف مرات التحميل، وحققت متوسط تقييم 4.3 من 5.0 بجوجل بلاي، و4.2 من 5.0 بمتجر آبل.

تحميل لعبة DeadbyDaylight على أندرويد.

تحميل لعبة DeadbyDaylight على iOS.

المصدر:

Behavior Interactive.