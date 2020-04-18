احتفالًا بالذكرى العشرين لها Gameloft تُطلق 30 لعبة كلاسيكية في تطبيق واحد

أعلنت شركة الألعاب الشهيرة Gameloft عن تطبيقها Gameloft Classics: 20 Years الذي يتضمن نحو 30 لعبة كلاسيكية.

إذا كنت من مُحبي ألعاب شركة Gameloft فمن المؤكد أنك سألت نفسك متى تعود الشركة إلى جذورها وتنشأ نسخ عالية الجودة من ألعابها القديمة لا تمتلئ بالمشتريات الداخلية، اليوم ستحصل على رغبتك، حيث أعلنت الشركة عن إطلاقها 30 لعبة كلاسيكية في تطبيق واحد حمل اسم Gameloft Classics: 20 Years، وذلك احتفالًا بمرور 20 عام على تأسيس الشركة.

وقبل الخوض في ذكر أسماء الألعاب، هذه العناوين من عصر الهواتف القديمة، بالتالي فإن العناوين المتاحة حاليًا لا تغطي سوى الإصدارات الأقدم من ألعاب الشركة.

قائمة الألعاب المتوفرة في Gameloft Classics: 20 Years:

Abracadaball Alien Quarantine Avalanche Snowboarding Block Breaker Deluxe 2 Block Breaker 3 Unlimited Brain Challenge 3: Think Again! Bubble Bash 2 Cannon Rats Date or Ditch 2 Diamond Rush Detective Ridley and the Mysterious Enigma Fashion Icon Gangstar 2: Kings of L.A. Hero of Sparta High School Hook Ups KO Legends Miami Nights 2: The city is yours! Midnight Bowling 3 Midnight Pool Modern Combat 2: Black Pegasus Motocross: Trial Extreme My Life in New York N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance Platinum Solitaire 3 Soul of Darkness Texas Hold’em Poker Vampire Romance Wild West Guns Zombiewood Zombie Infection

كما ترون، هذه بعض من أقدم ألعاب شركة Gameloft المصممة للهواتف المحمولة، وهذا يعني أن كل لعبة ستشغل مساحة كبيرة فقط على شاشة هاتفك الذكي، وسيتعين عليك استخدام لوحة رقمية وأزرار رقمية لتشغيل كل لعبة بشكل منفرد، والتي يتم عرضها أسفل نافذة اللعبة عندما تختار اللعب في الوضع الرأسي، أو أثناء حمل هاتفك في الوضع الأفقي.

أخيرًا، تطبيق Gameloft Classics: 20 Years متاح للتحميل مجّانًا وهو متوفّر فقط لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد فقط، ومع ذلك فهو يتضمن عدد قليل من عمليات الشراء الداخلية الاختيارية، والتي تصل إلى 3.99$ فقط.

تحميل تطبيق Gameloft Classics: 20 Years على أندرويد.

المصدر:

GameloftTwitter