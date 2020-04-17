واتساب تختبر توسيع المكالمات الجماعية لأكثر من 4 أشخاص

هذه الأيام نشهد نمو كبير في استخدام تطبيقات التواصل والدردشة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وواتساب التطبيق الأشهر والأكبر يختبر إتاحة المجال لأكثر من أربعة أشخاص للتواصل معاً ضمن نفس المحادثة الجماعية وذلك بالصوت والصورة أو فقط بالصوت.

ظهرت نسخة تجريبية جديدة من واتساب تحمل الرقم v2.2.128 تظهر بعض التغييرات من بينها أن شاشة المكالمة الصوتية تظهر أن هذه المكالمة مشفرة. كما تفيد المصادر أنها تختبر إتاحة المجال لأكثر من 4 أشخاص للتواصل معاً وهذا هو الحد الحالي لأقصى عدد يمكنه الدردشة بالصوت والفيديو ضمن المحادثة.

هذا التطور من واتساب أصبح ضرورة، حيث أن التطبيق الذي يملك أكثر من ملياري مستخدم بدأ يواجه منافسة من تطبيقات أخرى سواء من شركات كبيرة مثل جوجل ومايكروسوفت، أو شركات أصغر مثل زووم التي تتيح لأعداد أكبر التواصل معاً بالصوت و/أو الفيديو معاً بنفس اللحظة.

حالياً الاختبار متاح على نطاق محدود كما لم يحدد بعد العدد الأقصى الذي تدعمه المكالمة الواحدة، ويجب أن يكون كل المشاركين بالمكالمة لديهم نفس الإصدار. وبالطبع مثل هكذا مزايا تستهلك موارد ضخمة، لذا يجب أن تكون فيس بوك مستعدة لها قبل إطلاقها رسمياً لكافة مستخدميها.