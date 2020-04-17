فيس بوك تقرر عدم إقامة أي من مؤتمراتها حتى يونيو 2021

رئيس فيس بوك مارك زوكيربيرغ يؤكد أن شركته لن تعقد أي مؤتمر على أرض الواقع خلال بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن مارك زوكيربيرغ، مؤسس ورئيس شركة فيس بوك، أن شركته لن تقوم بعقد أي مؤتمر عام مقرر هذا العام على أرض الواقع بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقال أن الأمر سيمتد ليصل مؤتمرات الشركة المقررة حتى 21 يونيو 2021، حيث ستكتفي الشركة بتجهيز بعضها بشكل افتراضي عبر الإنترنت فقط.

قرار الشركة يأتي بعد إعلانها بوقت سابق إلغاء مؤتمر المطورين F8 الشهر الماضي، حيث كان من المفترض انعقاده في مايو.

ويعني هذا القرار أن فيس بوك ستقوم بإلغاء مؤتمر المطورين للعام القادم 2021 ومؤتمر بعد إلغاء مؤتمر المطورين F8 2020 هذا العام والذي كان من المقرر أن يأخذ حيزًا في 5-6 مايو 2020، وكذلك إلغاء مؤتمر الواقع الافتراضي الذي تقيمه الشركة في شهر سبتمبر غالبًا للحديث عن أجهزة Oculus والتقنيات التي تطورها في هذا المجال.

وبحسب زوكيربيرغ، فإن قرار الشركة لا يشمل الفعاليات الداخلية والتي تنحصر على أقل من 50 شخصًا، ويقتصر على الفعاليات الكبيرة.

على نفس الجانب، أكد مؤسس فيس بوك أن الشركة ستمدد سياستها بعدم القيام برحلات عمل لموظفيها حتى يونيو العام القادم.

كما أكد أن الغالبية العظمى من الموظفين ستستمر بالعمل من المنزل على الأقل حتى نهاية مايو الحالي اتباعًا للتعليمات الوقائية.

المصدر:

Mark Zuckerberg