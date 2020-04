فيس بوك تطلق اثنين من ردود الفعل الجديدة للتعبير عن الاهتمام والدعم

في هذا الوقت الذي نحتاج فيه بشدّة للدعم النفسي، قدمت فيس بوك لنا أثنين من ردود الفعل الجديدة التي يمكن بواسطتها التعبير عن امتناننا للآخرين، واحد سيكون متاحاً على تطبيقها الرسمي، والآخر خاص بمسنجر، لتصبح بذلك ردود الفعل المتاحة هي سبعة.

على فيس بوك سيظهر لك رد فعل جديد برمز تعبيري على شكل الوجه المبتسم الأصفر وهو يحضن قلباً يمكن استخدامه للتعبير عن التأييد العاطفي وكأنه رغبة افتراضية باحتضان الشخص.

أما على مسنجر فيس بوك فيظهر رد فعل جديد وهو القلب لكن ليس باللون الأحمر، وحوله شعاع كأنه ينبض.

تسمّي فيس بوك هذه الردود الجديدة بأنها إيموجي الاهتمام وهي أول إضافة للرموز التعبيرية التي استخدامها كرد فعل غير الإعجاب وذلك منذ إطلاق هذا الأسلوب الجديد قبل خمسة أعوام.

لامعلومات بعد إن كانت هذه الرموز التعبيرية الجديدة ستبقى بشكل دائم على المنصة، أم أنها مؤقتة فيما يخص العزل المنزلي وما يصحبه من مشاعر ضيق نفسي.

كالعادة، بدأت تظهر تدريجياً للمستخدمين ويمكن استخدامها كما هو الحال مع باقي ردود الفعل ومع كافة أنواع المنشورات من نصوص وصور وفيديوهات وحتى الرسائل، وذلك عبر تطبيق فيس بوك على الهواتف الذكية وموقعها على الويب.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.

To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020