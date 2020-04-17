جوجل تطور بطاقة دين خاصة بها تستخدم للتسوق في المتاجر الحقيقية والإلكترونية

تعتزم شركة جوجل إطلاق بطاقة ائتمان بعلامتها التجارية على غرار بطاقة آبل الائتمانية. تتيح بطاقة جوجل للزبائن الشراء ودفع قيمة المشتريات من المتاجر الإلكترونية والحقيقية.

حالياً لدى جوجل خدمة الدفع Google Pay لكنها تسمح فقط بالشراء من المتاجر الإلكترونية والتحويل للأشخاص، لذا جاءت البطاقة الجديدة لتتيح استخدامها على أرض الواقع.

مع دعم المشتريات التي يجريها الزبائن من المتاجر الحقيقية، فإن جوجل ستتمكن من متابعة الحركات المالية التي يجريها الزبائن بشكل أفضل على اختلاف المنصات، وبالتالي التعرف على أنماط التسوق والدفع الخاصة بهم، وهذه معلومات ثمينة للغاية ستعرف جوجل كيف تستثمرها.

تختلف بطاقة جوجل عن بطاقة آبل أنها بطاقة دين أو بطاقة خصم فوري أي بطاقة مسبقة الدفع لا يمكن استخدامها بأكثر من الرصيد المصرفي المتاح في حسابك. وستطلقها جوجل بالتعاون مع مجموعة Citi المصرفية واتحاد ستانفورد الائتماني الفيدرالي، وفي الواقع هي بطاقة فيزا كارد لكن جوجل قد توسع استخدامها مع ماستر كارد.

وصممت البطاقة لتعمل كما هو الحال في باقة البطاقات الشبيهة من خلال التمرير بجهاز الدفع أو كبطاقة رقمية بطريقة اللمس للدفع في الهواتف الذكية، وستوفر رقم افتراضي لها يمكن استخدامه عبر الانترنت.

يبدو أن جوجل ليس لديها حوافز إضافية تقدمها للزبائن لاستخدام بطاقتها دون غيرها، وهذا عادة ماتفعله الشركات مثل خصومات على الأسعار أو إعادة دفع قيمة معينة عند تجاوز المدفوعات مبلغ محدد، حتى أن منتجات جوجل نفسها يبدو أنها لن تتوفر بسعر أرخص لدى شراءها بهذه البطاقة.

مازالت التفاصيل غامضة حول بطاقة جوجل، مثل موعد البدء باختبارها على نطاق واسع، أو الإعلان عنها وإن كانت ستدعم دول أخرى خارج الولايات المتحدة.