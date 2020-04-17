جوجل تحظر التطبيقات التي تخدع المستخدمين للاشتراك من متجر بلاي

قررت جوجل حظر أي تطبيق على متجر بلاي يهدف إلى خداع المستخدمين للاشتراك بخدماته أو يمتلك سياسة اشتراك غير واضحة.

أعلنت شركة جوجل عن سياسة جديدة بشأن التطبيقات الموجودة على متجر جوجل بلاي الخاص بمستخدمي أندرويد والتي تخدع المستخدمين للاشتراك في خدماتها بمقابل مادي، أي أن التطبيقات غير الواضحة حول سياستها الخاصة بالاشتراكات أو تستخدم طرق مختلفة للتحايل على المستخدمين لحثهم على الاشتراك ستتوقف عن المتجر مباشرة مع سريان هذا القرار الجديد.

قرار جوجل الحالي سبقه قرار من شركة آبل بداية العام الماضي يجبر المطورين على توضيح سياسة الاشتراكات الخاصة بتطبيقاتهم.

وبهذا القرار، فإن مطوري التطبيقات سيواجهون إلزامية تحديد سياسة الاشتراكات الخاصة بكل تطبيق من حيث طريقة الاشتراك، سعر الاشتراك والخطط الخاصة نوع من الاشتراك، وكيفية تجديد الاشتراك وإذا كان مرة واحدة على بنظام دوري، والشروط المتعلقة بكافة العملية وما يتعلق بحقوق المستخدمين بعد اشتراكهم بالخدمات.

كما أن المطورين سيُلزمون بتوضيح المزايا التي يمكن الاستفادة منها عند الاستخدام المجاني والمزايا التي سيحصلون عليها عند دفع رسوم.

وبجانب ذلك، يتوجب على المطورين توضيح كيفية إلغاء الاشتراك في التطبيقات عند انتهاء الفترات المجانية أو التجريبية قبل الدفع.

جوجل بدورها ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لتذكير المستخدمين قبل انتهاء فترة الاشتراك التجريبية وحول أي اشتراكات تدوم بين 3-12 شهرًا.

تُعد هذه الخطوة هامة من الشركة لحماية مستخدمي نظام تشغيل أندرويد ورفع مصداقية متجر جوجل بلاي بشكل أكبر.

المصدر:

Android Developers