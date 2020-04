أمازون تتيح لمطوري التطبيقات استخدام ميزة قراءة النصوص الطويلة في أليكسا

أصبح مطوري التطبيقات المُدعمة بالمساعدات الصوتية الذكية قادرين على استخدام ميزة قراءة المقالات الطويلة من مساعد أمازون الصوتي “أليكسا” بعد أن كانت مقتصرة على البنى الأصلية للمساعد الصوتي.

حيث تسمح الميزة بقراءة المقالات الطويلة على شاكلة نشرات الأخبار والمدونات النصية بواسطة تقنيات الذكاء الصناعي المدمجة في المساعد التي تحول النصوص المكتوبة لمقاطع صوتية بنبرة بشرية يتخللها أثناء القراءة وقوف على نهايات الفقرات وتغيير في النغمة حسب السياق؛ كما يظهر المقطع الصوتي هنا والذي يمكنك مقارنته مع الصوت الطبيعي المتوفر هنا.

وتعد هذه الميزة مفيدة جداً للأشخاص الذي يفضلون الاستماع للمحتوى المكتوب كمدونات صوتية مقروءة أثناء تأديتهم أعمالهم بكل سهولة خلال تواجدهم في المطبخ أو حتى أثناء القيادة على سبيل المثال.

وتتوفر قدرة الإستفادة من هذه الميزة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة وباللغة الإتجليزية فقط؛ لكن في نفس الوقت كشفت شركة أمازون أن Polly AWS AI والتي تدعم 29 لغة يمكنها استخدام وضع القراءة عبر 10 أصوات مختلفة تغطي 6 لغات جديدة تشمل الفرنسية والإسبانية.

