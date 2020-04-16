شركة هونر تكشف عن 3 نسخ جديدة من سلسلة هواتف هونر 30

كشفت شركة هونر بالأمس عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة هونر 30 والتي جاءت بثلاث نسخ مختلفة وهي هونر 30 وهونر 30 برو والنسخة الأعلى في المواصفات هونر 30 برو بلس.

هاتف هونر 30 برو بلس

هو الهاتف الأعلى في المواصافات والسعر ويأتي بشاشة OLED قياس 6.57 بوصة بدقة FHD + بكثافة 392 بكسل ومعدل تناسب جانبي 19.5:9 ومعدل تحديث 90 هيرتز مع مستشعر بصمة إصبع مدمج في الشاشة.

ويملك الهاتف كاميرا أمامية مزدوجة 32/ 8 ميجا بكسل تدعم ميزات التعرف على ملامح الوجه مع نظام كاميرا خلفية ثلاثي بعدسة رئيسية 50 ميجا بكسل وعدسة واسعة 16 ميجا بكسل وعدسة تقريب ماكرو 8 ميجا بكسل، الكاميرا قادرة على تقديم تكبير بصري 5× وتقريب هايبرد 10× وتقريب رقمي 50× وقادرة على التقاط فيديو 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

على مستوى العتاد يعمل هونر 30 برو بلس بمعالج هواوي كيرين 990 بتقنية 7 نانومتر والداعم بكل تأكيد لتقنية اتصال الجيل الخامس، أما بالنسبة للذواكر فهو يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية “رام” 8/12 جيجا بايت.

الهاتف مزود ببطارية 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع 40 واط بحيث تصل لـ70% من إجمالي الشحن في غضون 30 دقيقة فقط، مع دعم شحن الهاتف للشحن اللاسلكي بقدرة 27 واط والشحن العكسي بقدرة 5 واط. فيما يدعم الهاتف تقنية WiFi 6 ومعيار مقاومة الماء IP54 وبطاقتي اتصال.

هاتف هونر 30 برو

تملك هذه النسخة من السلسلة مواصفات مشابهة بشكل كبير لهونر 30 برو بلس مع اختلاف على مستوى معدل التحديث في الشاشة البالغ 60 هيرتز والذاكرة العشوائية التي تتوفر فقط بـ 8 جيجا بايت.

بالإضافة للإختلاف على مستوى نظام الكاميرا الخلفية بحيت تأتي العدسة الرئيسية بدقة 40 ميجا بكسل والعدسة الواسعة بدقة 16 ميجا بكسل وعدسة التقريب بدقة 8 ميجا بكسل أي أداءً أقل من نسخة برو بلس.

هاتف هونر 30:

هو النسخة الأقل في السعر والمواصفات ويأتي بشاشة 6.53 بوصة من نوع OLED بمعدل تحديث 60 هيرتز وتناسب جانبي 20:9 وكاميرا أمامية في ثقب في الشاشة بدقة 32 ميجا بكسل.

يملك الجهاز معالج كيرين 985 بتقنية 7 نانو متر يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس مع توفر خيارات ذاكرة عشوائية 6/8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجا بايت.

ويعمل ببطارية سعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط مع دعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط.

على مستوى الكاميرا الخلفية يأتي هونر 30 برو بعدسة رئيسية دقة 40 ميجا بكسل وعدسة واسعة 8 ميجا بكسل وعدسة عزل 2 ميجا بكسل، يقدم نظام الكاميرا الثلاثي في الهاتف تقريب بصري 5× وتقريب هايبر 10× وتقريب رقمي 50×.

السعر والتوفر في السوق

هواتف سلسلة هونر برو 30 الثلاث ستتوفر في السوق الصيني قريباً ولا تفاصبل حول الإطلاق العالمي مع العلم أنها لن تأتي بدعم خدمات جوجل كما هو الحال مع هواتف الشركة الأم هواوي؛ فيما سيتراوح سعرها من 450 دولار للمواصفات الأساسية لهاتف هونر 30 العادي (6/128جيجا بايت) إلى 779 دولاراً لنسخة هونر 30 برو بلس (12/256 جيجا بايت).

مواضيع ذات صلة:

المصدر

Honor