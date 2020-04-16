تقرير: سوني ستنتج كمية محدودة من بلايستيشن 5 خلال السنة الأولى

كشفت بلومبيرغ أن سوني تعتزم إنتاج كمية محدودة للغاية من جهاز الألعاب الجديد بلايستيشن 5 خلال السنة الأولى ما يجعل توفره للجميع أمراً صعباً خلال السنة الأولى.

بحسب المصدر فإن سوني تخطط لإنتاج 5-6 مليون جهاز فقط خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2021، وهذا أقل بكثير من المعتاد، حيث أن سوني باعت 7.5 مليون جهاز خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق بلايستيشن 4.

ترى سوني أن توفر الجهاز بكمية محدودة من شأنه تبرير سعره المرتفع مقارنة مع PS4 و حتى PS4 Pro. ومن المتوقع البدء ببيع الجهاز في نهاية العام الجاري ولن يتم تأخيره بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا الذي أدى إلى توقف المصانع.

ويتوقع أن يكون سعر بلايستيشن 5 أعلى من أي جهاز ألعاب سبق إنتاجه من سوني، تشير بعض المصادر إلى أنه سيكون بين 499 – 549 دولار وهو سعر مرتفع بسبب التكاليف المرتفعة حيث تبلغ تكاليف المكونات فقط 450 دولار حسب بلومبيرغ.

خطة سوني أن السعر المرتفع سيكون معيقاً لبيع الجهاز، لذا ستنتج كمية محدودة منه وجعله نادر التوفر خاصة خلال الفترة الأولى من إطلاقه، وهو ما يبقي معدلات الطلب جيدة وتضمن بيع كل المعروض.

كما أن سوني قد تعمل على خفض سعر أجهزة بلايستيشن الحالية لجذب لاعبين جدد وزيادة مستخدمي شبكتها.

يذكر أن مايكروسوفت لم تكشف بعد عن سعر جهازها الجديد أيضاً Xbox Series X، ومنذ بداية المنافسة بين الجهازين، فإن ذي السعر الأرخص دائماً يفوز بالمبيعات الأكبر.