تطبيق تيك توك يعزز التحكم الأبوي عبر خاصية الإقتران العائلي للحسابات

أعلنت تيك توك اليوم عن تحديث جديد في منصتها الترفيهية سيعزز من خصائص التحكم الأبوي في التطبيق عبر ميزة الإقتران العائلي للحسابات “Family Pairing”، التي تتيح للأباء التحكم عن بعد بحسابات أطفالهم المراهقين بتحديد زمن الاستخدام وماهية المحتوى المشاهد و طريقة التواصل مع المستخدمين الأخرين عبر الرسائل المباشرة.

وكما جاء في المدونة الرسمية للتطبيق فإن الميزات الثلاث الجديدة للتحكم الأبوي تأتي بثلاث فئات تخدم جميعها في الرفع من درجة الأمان في التطبيق وهي كالتالي:

Screen Time Management: أي إدارة وقت الاستخدام عبر التحكم وتحديد المدة الزمنية التي من المفترض أن يقضيها المراهقين على التطبيق يومياً؛ بالإضافة إل أن المنصة قامت المنصة بالتعاقد مع عدد من المؤثرين بفيديةهات قصيرة لتشجيع المستخدمين على أخذ استراحة وممارسة عدد من النشطات في حياتهم اليومية على هامش إدارة واستغلال الوقت.

Restricted Mode: وضع التقييد حيث توفر هذه الميزة التحكم وتحديد أي محتوى يتم عرضه وأيها لا وفقاً لمناسبته للفئات المختلفة. مع تنويه المنصة أن هاتان الميزتان يمكن الاستفادة منهما دون الحاجة للاقتران العائلي عبر الولوج للإعدادات والضغط على Digital Wellbeing.

Direct Messages: التحكم في الرسائل المباشرة هذه الإضافة تتحدد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع الحساب المقترن بحيث يمكن للأباء تعطيل نافذة التراسل بشكل كامل أيضاً في حسابات أبنائهم.

فيما يمكن الإستفادة من أي من الميزات الثلاث السابقة بالدخول لقائمة الإعدادت عبر القائمة النقطية أعلى الملف الشخصي والضغط على خيار Digital Wellbeing؛ بحيث ستظهر لديك خيارات التحكم الجديدة.

ومن الملاحظ أن اهتمام المنصات الاحتماعية في جانب الأمان وميزات التحكم الأبوي قد شهد ازياداً كبيراً خلال الفترة الحالية نظراً للاجراءات المتعبة في المجتمع العالمي للحماية من انتقال العدوى الفيروسية “كورونا” من سبل التباعد إلى حظر التجوال والتي أدت إلي قضاء الأطفال والمراهقين معظم أوقاتهم في العالم الافتراضي.

وبالتالي تسعى المنصات إلى تقديم الترفيه للمستخدمين من كافة الفئات العمرية مع المحافظة على بنود الأمان والمراقبة الأبوية لأصحاب الأعمار الصغيرة، وتطبيق تيك على وحه الخصوص يملك شعبية شبابية هائلة وعدد مراهقين كبير لذا وجب عليه زيادة هذه الإجراءات من أجل تدعيم سياسة الأمان وحقوق المستخدمين التي تجنب المنصة أي مسائلات قانونية مستقبلاً.

مواضيع ذات صلة:

تطبيق تيك توك يتجاوز المليار عملية تثبيت من على متجر جوجل بلاي

المصدر

TikTok