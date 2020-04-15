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22 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن مجانية لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 22 تطبيق و 15 لعبة).
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من الألعاب و التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة.
التطبيقات:
- Face Video Morph Animator HD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Simple text widget – Text widget for android : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Luci 💤 – Intelligent Dream Journal & Lucid Guide : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Scanner Pro: PDF Doc Scan : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- SciFi Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Simple Quote Widget – Quote of the day widget : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Auto-rotate Control Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Child Radio Tuner Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Video Enhancer Pro – Display photos vividly. : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Retro O Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Blex UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Color lines – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Cubemax 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Glass Black – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Glass Neon – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- OS Round – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Plastimix – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Plax – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Rugo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Win Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- WhatsArt – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Luxury Gold Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
الألعاب:
- Defense Zone HD : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- CATHERINE THE VAMPIRE : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Five Words – A Word Matrix Puzzle Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Legend Summoners Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Maze tapper – maze for kids, labyrinth, puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- [VIP] DungeonMon : Idle Merge Monster : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP]Infinity Dungeon 2- Summoner Girl and Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Assassin Lord : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Defender Heroes Premium: Castle Defense – Epic TD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes Ⅱ : Top Summoner : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Dot Heroes III – Keep the Castle VIP Edition : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Flipzyx : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Man-Eating Plant VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Peppa Pig: Sports Day : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.