جوجل بلاي يطلق قسم متخصص بتطبيقات الأطفال

عادة يتطلب البحث عن التطبيقات الملائمة للأطفال الكثير من العناء من حيث اختيار الكلمات المفتاحية، أو البحث بين عشرات التطبيقات في نتائج البحث لاختيار الملائم. الآن جوجل جعلت الأمر سهل للغاية عبر إطلاق قسم متخصص لهم يحوي تطبيقات صادق عليها المدرسين، خاصة التطبيقات التعليمية.

يتم اختيار التطبيقات التي يمكن إدراجها في قسم تطبيقات الأطفال بعناية بحيث تلائم أعمار الأطفال وطريقة التدريس وكذلك جودة المحتوى المقدم من خلالها حيث تحصل على موافقة لجنة تحوي أكثر من 200 مدرس.

تقول جوجل أنها كانت تعتزم إطلاق هذا القسم في وقت لاحق من العام، لكن بسبب الحجر الصحي المطبق في معظم دول العالم، أصبح المزيد من الأطفال يقضون وقت أطوال على الأجهزة الذكية، فكانت الاستجابة بتسريع العمل وإطلاقه الآن.

في البداية لن تكون هناك تطبيقات كثيرة ضمن القسم وستتوفر حوالي ألف تطبيق فقط، ومع مرور الوقت تعمل جوجل على مراجعة المزيد من التطبيقات وإدراجها ليتاح تنزيلها بسهولة. ويتم عرضهم في القسم بحسب العمر الملائم لمستخدم التطبيق.

سيظهر قسم تطبيقات أندرويد للأطفال خلال الأيام القليلة القادمة في الولايات المتحدة الأميركية فقط، وخلال الأشهر التالية سيتاح للمستخدمين من كافة أنحاء العالم.