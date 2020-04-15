تطبيق Your Phone من مايكروسوفت يدعم ميزة السحب والإفلات لهواتف سامسونج

حصل تطبيق Your Phone على تحديث جديد وفيه أصبح يدعم مشاركة الملفات عبر السحب والإفلات لهواتف سامسونج.

يُعدّ تطبيق Your Phone من مايكروسوفت أداة إنتاجية قوية تم تطويرها خصيصًا لسد الفجوة بين نظامي ويندوز وأندرويد، في حين أن المجموعة الرئيسية لمميزات التطبيق مفتوحة لمعظم أجهزة أندرويد، إلّا أن الشركة تميل إلى تفضيل أجهزة سامسونج عن غيرها، وثبت ذلك مع ميزات مثل رسائل RCS وعكس الشاشة.

الآن، يُضيف التطبيق أيضًا ميزة متاحة خصيصًا لحملة أجهزة سامسونج، وتتمثّل في دعم التطبيق لعملية مشاركة الملفات عبر السحب والإفلات، من ناحيته، يعتمد خيار مشاركة الملفات في الأداة على ميزة النسخ واللصق في هاتفك التي ظهرت مؤخرًا لبعض أحدث هواتف سامسونج الرائدة، وذلك للنصوص والصور التي يقل حجمها عن 1 ميجابايت.

أمّا الإضافة الجديد، فهي تُتيح نقل أي نوع من الملفات والتي يصل حجمها إلى 512 ميجابايت، كذلك يمكنك إرسال ما يصل إلى 100 ملف دفعة واحدة، وباستخدام ميزة انعكاس الشاشة المدمجة، يمكنك سحب الملفات من الهاتف إلى ويندوز والعكس صحيح، وطبعًا لكي يعمل ذلك، يجب أن يكون كلا الجهازين متصلين بنفس شبكة الواي فاي.

أخيرًا، أشارت مايكروسوفت أن ميزة السحب والإفلات ما زالت قيد التطوير، وهي متاحة حاليًا على ويندوز Insiders، على أن تتوفّر للجميع في وقت ما من هذا العام دون تحديد الوقت أو التاريخ بعينه.

المصدر:

مايكروسوفت.