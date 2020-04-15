تطبيق يوتيوب ميوزيك يأتي بعلامة تبويب “استكشاف” جديدة

حصل تطبيق يوتيوب ميوزيك “YouTube Music” على تحديث جديد ومعه علامة تبويب جديدة لاكتشاف موسيقى أفضل.

بدءًا من اليوم، يحصل تطبيق يوتيوب ميوزيك “YouTube Music” على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، على علامة تبويب جديدة قادمة باسم “الاستكشاف”، ولنكن أكثر دقة، علامة التبويب هذه تم استبدالها بعلامة التبويب القديمة “Hotlist”، ولكن الجديد سيُوفّر للمستخدمين تجربة اكتشاف موسيقى منسقة مع قسمين فرعيين وهما الحالة المزاجة والأنواع.

بدوره، سيوصيان هذين القسمين الجديدين بإصدارات موسيقية جديدة، وسيُقدّمان توجّه لاتخاذ قرار تتبع قوائم التشغيل، على أن يستند القسم الأوّل إلى تاريخ الاستماع لدى المستخدم، ومن المحتمل أن تكون مشابه جدًا لقسم الإصدارات الجديدة المحدث الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

أخيرًا، هذا التحديث يصل حاليًا لعدد محدود من المستخدمين، على أن يصل لجميع المستخدمين سواء على أندرويد أو iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تحميل تحديث يوتيوب ميوزيك على أندرويد.

تحميل تحديث يوتيوب ميوزيك على iOS.