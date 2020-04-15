بعد أن استحوذت عليه آبل تدمير تقييم تطبيق Dark Sky على متجر جوجل بلاي

في أعقاب استحواذ آبل عليه وأخبار عن إغلاقه، تم تدمير تقييم تطبيق الطقس Dark Sky .

من الصعب جدًا وتحديدًا على مستخدمي أندرويد الاعتماد على أحد تطبيقات الطقس دون غيرها، فغالبية هذه التطبيقات تتضمن مشاكل إمّا في الموثوقية “الخصوصية”، أو هي قادمة بواجهات ضعيفة، ولكن مع تطبيق Dark Sky اختلف الأمر كليًا، حيث كان وما زال المفضّل للمستخدمين، ويعود السبب للتوقعات الدقيقة الخاصة به، فضلًا عن واجهته الجميلة.

في أعقاب ذلك، أعلنت شركة آبل الشهر الماضي استحواذها على شركة الأم لتطبيق Dark Sky، كذلك تم الكشف عن نية الشركة إغلاق التطبيق من على متجر جوجل بلاي وصبّ كل الجهد على نسخة iOS، كما ومن جانبه أيضًا، تلقّت صفحة التطبيق من على متجر جوجل بلاي ضربة قوية.

حيث تراجع متوسط تقييم التطبيق من 4.3 إلى 1.4 من 5 نجوم، فقط خلال هذه المدّة، كما وارتفعت شكاوي عدد مراجعات التطبيق من 18,432 إلى 22,704 حتى كتابة هذه السطور، ولا ننسى أن صفحة التطبيق مرئية حاليًا فقط للمستخدمين الذي ثبّتوا التطبيق سابقًا، أخيرًا، إذا كنت أحد المستخدمين الذين يبحثون عن بديل لتطبيق Dark Sky فلدينا قائمة بالعديد من التطبيقات القوية تجدها أسفل.

ذات صلة: ثلاث تطبيقات بديلة لتطبيق الطقس DarkSky المنتظر إغلاقه على أندرويد.