يوتيوب تطلق أداة لتصميم الفيديوهات الإعلانية القصيرة

لو كنت ممن يرغبون بتصميم فيديو إعلاني لشركتك أو منتجك ونشره على يوتيوب أو استخدامه في حملة إعلانية، فإن يوتيوب لديها أداة لعمل ذلك بكل بساطة وبدون الحاجة لخبرات في التصميم.

أداة Video Builder من يوتيوب تتيح لك اختيار قالب للفيديو ووضع الصور والشعارات والنصوص وحتى مقاطع الصوت والخطوط التي ترغب بها. كما يمكنك تعديل الألوان ومواضع وضع العناصر.

تسمح الأداة بإنشاء مقاطع إعلانية قصيرة تتراوح ما بين 6 – 15 ثانية فقط وهي مناسبة للاستخدام في الإعلانات بالفيديو.

وتوفر يوتيوب مجموعة من قوالب الفيديوهات التي يمكن استخدامها حسب الهدف من الفيديو وطبيعة الشركة أو المنتج المراد الترويج له. وبعد الانتهاء من إعداد الفيديو يمكنك مشاركته ونشره على قناتك أو مع زملاء العمل أو استخدامه في حملة إعلانية بالفيديو ليظهر قبل فيديوهات يوتيوب.

حالياً الميزة متاحة للتسجيل ضمن الفترة الاختبارية قبل أن توفرها لاحقاً للجميع، يمكنك الانضمام لتجربتها من هنا.