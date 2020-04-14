شركة ون بلس تكشف عن أحدث هواتفها الرائدة بنسختي ون بلس 8

كشفت شركة ون بلس اليوم عن سلسلة هواتفها الرائدة ون بلس 8 بنسختي حمل الأول والأعلى مواصفات ون بلس 8 برو والنسخة والأصغر والأقل في المواصفات ون بلس 8.

كلتا النسختان تعملان بمعالج كوالكوم الأخير سنابدراجون 865 الداعم لشبكات الجيل الخامس لكن مع اختلافات على مستوى قياس الشاشة وتباين في قوة نظام الكاميرا بينهما وعدد من الميزات الأخرى.

هاتف ون بلس 8 برو

جاء الهاتف بشاشة كبيرة قياس 6.78 بوصة دقة QHD مع معدل تحديث 120 هيرتز تقدم أداءً سلساً للجهاز في الوظائف الظاهرية للجهاز من تصفح وتنقل وتمرير؛ بالإضافة إلى كون الشاشة تملك عدد من المستشعرات في الخلفية والواجهة تحسن التحكم التلقائي بالسطوح.

على مستوى الكاميرا جاء 8 برو بنظام كاميرا رباعي حيث اعتمدت الشركة عدسة رئيسة 48 ميجا بكسل بجوار عدسة واسعة بدقة 48 ميجا بكسل أيضاً و 120 درجة من تغطية المحيط وعدسة تكبير قادرة على تقديم تكبير هايبرد 3X وتكبير رقمي 30 X؛ بالإضافة لمستشعر رابع لتنقية الألوان.

كما قالت الشركة أن هاتقها الرائد الجديد يحمل عدداً من التحسينات على مستوى التصوير الليلي وقدمت بالفعل مقارنة بينه وبين هاتف آبل الأخير آيفون 11 برو كما توضح الصورة التالية:

أما من جانب العتاد يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 RAM تصل 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.0 حتى 256 جيجا بايت، ويدعم اتصال Wi-Fi 6 مع معيار مقاومة الغبار والماء IP68 والذي يضمن بقاء الهاتف قيد العمل لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر.

ومن الأشياء المهمة الأخرى التي حدثت فيها ون بلس هاتفها هذا العام هو دعمه بخاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واط؛ حيث يعطي 50% شحن للبطارية البالغ سعتها 4,510 ملي أمبير في غضون 30 دقيقة فقط و 60% بواسطة الشحن السلكي بنفس المدة الزمنية.

وعلى جانب الميزات البرمجية قالت الشركة أنها حسنت من أداء نظامها المبني على الأندرويد OxygenOS بإضافة 280 تحصيص جديد تعطي تجربة سلسلة للمستخدم بالتوافق مع معدل التررد العالي للشاشة.

ون بلس 8

هو النسخة الثانية والأصغر حجماً ويأتي بشاشة 6.55 بوصة بتناسب جانبي 20:9 ومعدل تردد 90 هيرتز فيما يزن 180 جرام.

أما على مستوى الكاميرا فهي بنظام ثلاثي وليس رباعياً كما نسخة 8 برو، حيث تأتي العدسة الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وعدسة واسعة 16 ميجا بكسل مع مستشعر ماكرو 2 ميجا بكسل. فيما لا يدعم ون بلس 8 العادي خيارات الشحن اللاسلكي وغير مدعوم بمعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء.

السعر والتوفر في السوق

تخطط الشركة الصينية لإطلاق نسختي هواتفها الحديدة في السوق الأوروبي في 21 إبريل الجاري بينما سيصل الولايات المتحدة في 29 من نفس الشهر، حيث سيتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأخضر مع خيارات التدرج اللوني الأرجواني “Interstellar Glow”.

وسيبلغ سعر ون بلس 8 نسخة (128 جيجا بايت، 8 جيجا بايت) ذاكرة تخزين ورام على التوالي 699 دلار بينما نسخة (256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت) سيكون سعرها 799 دولار

أما النسخة الأعلى ون بلس 8 برو فسيكون سعرها 899 دولار نسخة (128 جيجا بايت، 8 جيجا بايت) و999 دولاراً لنسخة (256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت).

المصدر

The Verge