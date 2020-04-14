جوجل تعمل على تطوير معالجات الهواتف الذكية

كشف تقرير أن جوجل تريد التخلي عن الاعتماد على شركة كوالكوم لتزويدها بالمعالجات، حيث أنها تعامل بالتعاون مع سامسونج على تطوير معالجاتها الخاصة لاستخدامها في هواتف بكسل.

بحسب المصدر فإن لدى جوجل مشروع يدعى Whitechapel ويقوم على التعاون مع سامسونج التي لديها خبرة في تصميم وتصنيع المعالجات.

وسيكون أول معالج من جوجل بثمانية نوى ومبني على معمارية ARM وتم تحسينه ليدعم تقنيات تعلم الآلة الخاصة بجوجل ولديها خصائص العمل المستمر للمساعد الصوتي من جوجل.

ستصنع سامسونج المعالج الجديد الخاص بجوجل بدقة تصنيع 5 نانومتر ومن المتوقع أن تستخدمه في هاتف بكسل العام القادم، ولاحقاً ستكون هناك نسخ خاصة منه لتشغيل حواسب كروم بوك.

لدى جوجل محاولات أبسط في دخول عالم المعالجات وذلك عبر تطوير معالج التصوير الخاص بهاتف بكسل 2 بالتعاون مع إنتل، وكذلك معالجات الكاميرا في بكسل 3 و 4، فضلاً عن وحدة أمنية على شكل شريحة معالجة معزولة ومنفصلة تستخدم لتوليد مفاتيح فك تشفير التخزين والإقلاع الموثوق.

بالتالي هذه ليست أول مرة تدخل فيها جوجل تطوير المعالجات، لكنها ستكون المرة الأولى التي تطور بها معالج كامل من نوع SoC وهو الذي يغذي الهاتف بالكامل. وسبقت هذه الخطوة عملية استقطاب للكفاءات من إنتل وكوالكوم.

حتى لو أطلقت جوجل معالجها الخاص فإنها مازالت بحاجة لمنتجات أخرى من كوالكوم مثل المودم الذي تقدمه لها ولآبل وهو أفضل من الشركات المنافسة مثل سامسونج وهواوي وميدياتك نظراً لتمتع كوالكوم ببراءات اختراع خاصة بها.