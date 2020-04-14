تحديث تطبيق IGTV من انستجرام يأتي بتصميم جديد وتكامل أكثر عمقًا مع القصص

انستجرام تُحدّث تطبيقها IGTV ليأتي الآن بإعادة تصميم شاملة بالإضافة إلى علامة استكشاف جديدة وأكثر.

في يونيو من عام 2018، أعلنت انستجرام وبشكل رسمي عن إطلاقها لتطبيق IGTV “تلفزيون إنستجرام” وذلك كمنصة خاصة للمستخدمين لصناعة وتحرير المحتوي الطويل الذي يُمكن أن يصل حتى 60 دقيقة، ومع ذلك، لم يكتسب التطبيق الاعتماد الواسع، الآن وفي محاولة لتغيير ذلك، قامت انستجرام بإطلاق تحديث جديد لتطبيقها هذا، ومعه تم توفير واجهة أُعيد تصميها بالكامل، مع تركيز التحديث للترويج لمنشئي المحتوى الطويل.

وبشكل أكثر تفصيلًا، تم إعادة تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق IGTV بالكامل، ويهدف هذا التصميم الجديد في الترويج لمنشئي محتوى الأفراد، وعندما يفتح المستخدم تطبيق IGTV لأول مرة، سيرى الآن “منشئًا شائعًا” في الأعلى، مصممًا خصيصًا لكل مستخدم وبناءً على من يتابعونه والذي يعتقد التطبيق أن محتواه قد يكون مثيرًا للاهتمام.

كما وهناك علامة التبويب الجديدة “الاستكشاف”، الذي تُعدّ جوهر هذا التحديث، حيث نظرًا أن التطبيق يعرض حاليًا مقاطع الفيديو من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون بالفعل بالإضافة إلى مقاطع الفيديو الشائعة، ستكون علامة التبويب هذه سبب في دفع وتشجيع المستخدمين للمحتوى بشكل أكبر.

ومن على تطبيق انستجرام نفسه، قامت الشركة بإجراء تغيير كبير على كيفية الترويج لمقاطع فيديو IGTV، حيث بدلاً من مجرد إنشاء إطار ثابت لفيديو من IGTV إلى قصة انستجرام، يمكن للمستخدمين الآن نشر معاينة لمدة 15 ثانية لقصتهم، والهدف هنا هو تشجيع المزيد من المستخدمين على النقر لمشاهدة الفيديو الكامل ومشاهدته.

أخيرًا، تحديث IGTV متاح حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد و iOS، ولتحميله إنتقل من هنا أو هنا على التوالي.

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