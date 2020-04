موتورولا تحدد 22 إبريل الجاري موعداً للكشف عن سلسلة هواتف Edge الرائدة

أعلنت شركة موتورولا أن حدث الكشف عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Edge سيكون في 22 إبريل الجاري؛ حيث جاء إعلان الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ولم تذكر موتورولا تفاصيل أخرى حول الحدث والذي بكل تأكيد سيكون حدثاً افتراضياً ببث مباشر للجمهور عبر الشبكة العنكبوتية بسبب ما يشهده العالم من تفشي لجائحة كورونا.

فيما من المتوقع أن تقوم الشركة بالكشف عن نسختين من هواتفها الرائدة تحت العلامة التجارية الجديدة Edge، بحيث سيكون الجهاز الأعلى في المواصفات بينهما هو Edge Plus والذي طالته العديد من التسريبات سابقاً نظراً لكون الشركة كانت تنوى الكشف عنه في كونجرس الهواتف العالمي الملغي فبراير الماضي.

وكما توارد سابقاً فإن هاتف Edge Plus سيحمل معالج كوالكوم سنابدراجون 865 مع ذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت بالإضافة لبطارية ضخمة سعة 5000 ملي أمبير.

مع كاميرا خلفية ثلاثية رئيسية بمستعشر 108 ميجا بكسل وعدسة واسعة 46 ميجا بكسل وتقريب بدقة 8 ميجا بكسل، كما أزهرت صوراً مسربة أخرى احتواء الهاتف على كاميرا أمامية في ثقب في الشاشة ومنفذ سماعات 3.5 مم.

كما من المتوقع أن تكون النسخة الأقل من فئة موتورولا Edge بمعالج أقل من سنابدراجون 865 مع كاميرا خلفية بعدسة رئيسية 65 ميجا بكسل.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG

— motorolaus (@MotorolaUS) April 13, 2020