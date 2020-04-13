جديد التطبيقات: Digital Film محرر صور مناسب لجميع المستخدمين

Digital Film هو تطبيق لتحرير الصور تم إنشاؤه بواسطة مصورين محترفين ليتناسب مع الجميع.

ليس هناك أي نقص في تطبيقات معالجة وتحرير الصور، وأكاد أجزم أن هذه الفئة من التطبيقات هي الأكثر تواجدًا على متاجر أنظمة التشغيل المختلفة، وعلى الرغم من ذلك، لا يوجد مشكلة في تجربة الجديد، Digital Film أحدث هذه التطبيقات، والذي هو عبارة عن محرر صور إنشاؤه من قبل المصورين الفوتوغرافيين للمصورين المبتدئين والمحترفين، أي للجميع.

من ناحيته، يتيح لك التطبيق بسهولة تنفيذ مجموعة جيدة من مرشحات الألوان المتقدمة والحصول على نتائج إبداعية باستخدام أدوات تحرير قوية، وتسمح لك الأدوات المتاحة فيه بضبط العتامة والتعرض والتباين والتدرج والنقاط الضوئية والظلال وتوازن اللون الأبيض والتشبع، وحتى استعادة كل تعديل بشكل فردي أو الصورة بأكملها وتصديرها بدقة عالية.

وليس هذا فحسب، بل يتميز تطبيق DigitalFilm أيضًا إعدادات مسبقة مجانية جاهزة للاستخدام، ولكن من الممكن شراء 5 حزم أخرى مع 5 إعدادات مسبقة لكل منها.

أخيرًا، هذا التطبيق متاح للتحميل مجّانًا على متجر جوجل بلاي، على أن يكون مدعوم بمشتريات داخلية اختيارية.

تحميل تطبيق Digital Film على أندرويد.